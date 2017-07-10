فاز اول مجتمع توانبخشی شهید رجایی قزوین امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حقایق‌پور، روز دوشنبه در جمع کارکنان بنیاد شهید استان گفت: با بهره ‌برداری از فاز اول مجتمع قادر خواهیم بود خدمات ورزشی و درمانی بهتری را به جامعه ایثارگران ارائه دهیم.

وی بااشاره به ضرورت احیاء نظام انگیزشی در بنیاد شهید افزود:درسالجاری، کارکنان حوزه‌های مختلفی که کارهای موثری انجام می‌دهند مورد تشویق بنیاد قرار خواهند گرفت تا دیگران نیز در انجام وظایف خود کوشا باشند.

حقایق‌پور با اشاره به طرح سپاس، دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر بیان کرد: کارکنان بنیاد در اجرای این طرح جدی هستند و در تماس تلفنی با این افراد نیز به منظور احوالپرسی و رفع مشکلاتشان کوشش می کنند.

وی یادآورشد: کارکنان این نهاد باید با تقسیم بندی کارها امورکم هزینه وبا کیفیت را که بازخورد خوبی در مدت زمان کوتاهی دارد در اولویت قرار دهند.

مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران استان قزوین اضافه کرد:در راستای تکریم ارباب رجوع کارکنان بنیاد در پاسخ گویی و پیگیری امور افراد تحت پوشش تلاش می کنند تا رضایت خانواده معظم شاهد جلب شود.

وی در خصوص راه اندازی مجتمع درمانی صابرین گفت:معرفی وتبلیغ مجتمع با روش‌های مختلف در برنامه‌هایی مانند دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر در دستور کار است تا همه خانواده های شاهد با اطلاع قبلی از خدمات این مرکز استفاده کنند.

حقایق‌پور اظهارداشت: در مجتمع درمانی صابرین، با بهره گیری از پزشکان مجرب در زمینه‌های مختلف قادریم خدمات درمانی مطلوبی به جامعه ایثارگران ارائه کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: قزوین در عیادت از جامعه ایثارگران در ردیف استان‌های برتر کشور است و در سال جاری نیز این موضوع در اولویت است.

حافظان گلزار شهدا مشکلات را شناسایی کنند

وی به جایگاه حافظان گلزار شهدا اشاره کرد و اظهارداشت: حافظان گلزار شهدا بایستی به درستی مشکلات مزار شهیدان را شناسایی و در اسرع وقت اطلاع‌ رسانی کنند تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

حقایق‌پور اضافه کرد: مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمینه‌های شغلی و تحصیلی، زوج درمانی، مشاوره فردی و خانوادگی، شیوه‌های فرزند پروری، ازدواج، امور مذهبی، مشاوره کودک و نوجوان، خدمات روان‌شناختی و روان ‌پزشکی، اختلالات یادگیری و تست‌های تخصصی پیش از ازدواج مشاوره‌های لازم را به علاقمندان ارائه می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت:باعقدقرارداد با استانداری، عکس شهدا در ورودی همه روستاها و شهرها نصب شده و در برخی مواقع عکس رزمنده‌ها و بسیجیان فوت شده نصب می شود که بایستی از انجام چنین کاری با عنوان شهید جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌های آسیب‌شناسی برنامه‌های بنیاد اضافه کرد:دراین جلسات می‌توان نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی قرار داد تا ضمن رفع مشکلات راهکارهای جدید برای کیفی سازی کارها اتخاذ شود.

حقایق پور تصریح کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه در خدمت‌ رسانی به ایثارگران باید از هر گونه تغییر در اجرای فعالیت‌های مصوب خودداری کرد و کارکنان لازم است بر اساس قانون و بخشنامه عمل کرده و در صورت بروز هرگونه مشکلی به معاونت‌های تخصصی مراجعه کنند تا در آینده با چالشی روبرو نشوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی از جمله ثبت خاطرات والدین شهدا اظهارداشت: سال گذشته در این خصوص بخوبی عمل شد و توانستیم بودجه بیشتری را جذب کنیم.

وی یادآورشد: باید از امکانات بنیاد به نحو مطلوب در ارایه‌ خدمت به خانواده‌های شاهد و ایثارگر بهره مند شویم و از ظرفیت‌های دیگر نهادهای فرهنگی و ورزشی هم استفاده کنیم.