افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات سازمان میراث فرهنگی در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور شامگاه دوشنبه، در حاشیه بازدید از شهر زیرزمینی شهر نوش آباد در محل شهرداری این شهر اظهار داشت: امسال اعتبار سازمان از ۷۰۰ میلیارد تومان سال گذشته به ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح داشت: این اعتبارات در برنامه ریزی برای جذب گردشگر، مرمت آثار تاریخی و تلاش در جهت ثبت آثار در شهرها و استان های مختلف هزینه می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی اثر دست کن شهر زیر زمینی نوش آباد را اثری کم نظیر معرفی کرد که می تواند تحولی بزرگ در حوزه گردشگری منطقه ایجاد کند.

وی افزود: این اثر ۱۵۰۰ ساله بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی کشور ایران وتبیین کننده نحوه زندگی، ارتباطات و مواجهه با مشکلات مردم آن زمان است.

احمدی پور با تاکید بر لزوم صیانت و حفاظت از این اثر فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: این مجموعه باستانی، یک اثر مهم تاریخی در کشور است که اهمیت ویژه ای دارد.

وی تاکید کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله میراث فرهنگی، شهرداری و بخش خصوصی برای حفاظت از این اثر تاریخی لازم و ضروری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: امید است با رویکرد دولت تدبیر و امید برای رونق گردشگری و افزایش اعتبارات در حوزه گردشگری بتوانیم با حمایت های خود این آثار را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

شهر زیرزمینی «اویی» نوش آباد شهری سه طبقه و کاملا دست ساز و بزرگترین شهر زیرزمینی دستکن جهان و از بزرگترین سازه های بشر قدیم است که در سال ۱۳۸۳ کشف شد.

این شهر تاریخی مربوط به دوره ساسانیان و جزو پنج شهر دستکن جهان از جمله مقصدهای گردشگری در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان است.