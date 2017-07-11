سلاح هایی که در دولت یازدهم ساخته شده ۸۰ درصد کل دولت های قبل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در جشنواره «عمران سلامت» اظهار کرد: از آغاز دولت یازدهم با توجه به همه سختی ها و مشکلاتی که در آغاز دولت از جمله شرایط سخت اقتصادی، رکود تورمی، تحریم و وضع محیط زیست و نگرانی هایی که با آن مواجه بودیم، در شش ماهه دوم سال ۹۲ تقریبا موفق شدیم برای مسایل مهم کشور تصمیم گیری کنیم.

روحانی افزود: برخی از آن تصمیمات در چارچوب زمانی که پیش بینی می کردیم عملی شد و برخی دیگر با تاخیر اما موردی نبود که نتوانیم از پیچ و خم ها عبور کنیم.

وی ادامه داد: اولین مساله که باید حل می شد، تحریم بود. برخی در مقام شعار شاید حرف هایی بزنند اما عاملی که برای تجهیزات پزشکی و داروهای ما با آن مواجه بود، فشار تحریم خارجی بر کشور بود که بی رحمانه بر ملت ایران وضع شده بود.

روحانی تصریح کرد: این فشار علی رغم آنچه دنیای غرب ادعا می کرد فشار بر دولت نبود فشار بر زندگی مردم بود. وقتی نفت ما تحریم می شود و درامد کشور کم می شود یعنی روی کلیه خدمات دولت تاثیر می گذارد.

رئیس جمهور ادامه داد: در همه خدمات دولت از چه منبعی استفاده می شود یا منبع مالیات است یا منبع نفت؛ وقتی نفت نیست و در عین حال رشد اقتصادی نیست، گرفتن مالیات هم بسیار سخت و گاهی ناممکن می شود. تصمیم ما بر این شد که ظرف مدت یکسال مذاکره تحریم را حل کنیم. خیلی حرف ها زده می شد من به این راه کاملا اطمینان داشتم و می دانستم که در این مسیر می توانیم موفق شویم.

وی افزود: البته ما کمتر از ۱۰۰ روز به توافق موقت دست یافتیم و برای توافق دائم هم پیش بینی یکسال کرده بودیم؛ این کار امکانپذیر بود، اما به هر حال پیچ و خم ها و مشکلاتی به وجود آمد که این زمان طولانی تر شد.

روحانی تصریح کرد: ملت ایران با قدرت و وحدت و همچنین پشتیبانی خود از دیپلمات ها نشان داد که در برابر نقشه قدرت های بزرگ جهانی، قدرت پیروزی دارد. در هر صحنه ای اگر می خواهیم پیروز شویم، به حضور و موافقت مردم، هدایت های رهبری و همچنین به فداکاری کارگزاران نیاز داریم. اگر بنا بود که با چهار تا فحش و شعار وزیر خارجه ما از میدان خارج شود، برجامی تحقق پیدا نمی کرد. بعضی ها در سایت و روزنامه شان و همچنین در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در خیابان های تهران به وزیر خارجه ما توهین کردند. آدم که نباید با شعار یک عده ای از میدان خدمت خارج شود.

روحانی گفت: امام گفته بود، انسانی که می خواهد در جامعه خدمت بزرگی انجام دهد باید خود را برای فحش خوردن آماده کند اگر کار کسی مهم نباشد، برای چه باید فحشش بدهند.

وی ادامه داد: فحش دادن ها و اهانت ها از سوی عده ای معدود و محدود به خاطر تلاش و کوشش مثمر ثمر برای کشور است. شما فکر می کنید اگر کسی بخواهد در این کشور تحول ایجاد کند، آمریکایی ها، اسرائیلی ها و برخی کشورهای معاند منطقه ای وی را آرام می گذارند؟ ما باید خود را برای همه سختی ها آماده کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: هدف برای ما کشور و ملت ایران و منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی است. در منطقه و خارج از آن باید دست به دست همدیگر بدهیم؛ نباید در برابر عده ای قلیل که بلندگوهای بزرگ را متاسفانه به ناحق در اختیار دارند، بترسیم. حالا جوری شده که بلندگو دست آن ها افتاده است اما ما نباید از بلندگو بترسیم. ما ملتی بزرگ و ایثارگر هستیم که نه تنها در برابر مشکلات روی پای خود ایستاده ایم بلکه به ملت های منطقه نیز کمک کردیم.

روحانی گفت: ما در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت، به ملت عراق کمک کردیم؛ وقتی ما از کمک به ملت عراق صحبت می کنیم، برخی فکر می کنند که فقط فداکاری جانی است، عده ای با جان، فداکاری می کنند و باید قدردانی کنیم اما حقوق و سلاح اینها را چه کسی تامین می کند؟ تمام سلاح هایی که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت را چه کسی پول آن را در شرایط تحریم تامین کرد؟ پول نیازمندی های مردم سوریه را چه کسی تامین کرد؟

وی ادامه داد: ما می شنویم که موشکی از خاک کشورمان حرکت کرد و مرکزی از مراکز تروریست ها را هدف قرار داد؛ این درست است که افرادی با فداکاری این موشک را پرتاب کردند اما چه کسی این موشک را تهیه کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است؛ بخش اقتصادی کشور است که این موشک را تامین می کند.

روحانی تاکید کرد: کار بزرگی در دولت یازدهم رخ داد. یک بار وزیر دفاع ما اعلام کرد که سلاح های راهبردی که در دولت یازدهم ساخته شده ۸۰ درصد کل سلاح هایی است که در دولت های قبل ساخته شده بود. این کار بزرگی است اما ما در برخی بخش ها نیاز نمی بینیم که به مردم توضیح دهیم.

رئیس جمهور گفت: یکی از قدم هایی که در ماه های اولیه دولت یازدهم تصمیم گرفتیم، مسائل مهم بهداشتی و زیست محیطی بود. این بحث درمان که از آن صحبت می کنیم ابتدا بحث بهداشت است؛ یعنی نباید اجازه دهیم که مردم بیمار شوند حالا اگر کسی بیمار شد باید به سراغ درمان او برویم. اولین برنامه ریزی باید این باشد که چگونه بیماران را کاهش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله هم به جسم و هم به روح مردم مربوط می شود و تنها وزارت بهداشت نیست که مسئولیت جسم و روح مردم را به دوش دارد. بسیاری از ارگان ها و دستگاه ها از جمله سازمان استاندارد، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی و... مسئولیت دارند. در بخش بهداشت باید تلاش کنیم که مردم ما سالم بمانند، چون به قول علما اصل بر سلامت است، اصل بر این است انسانی که سالم متولد شده سالم ادامه حیات دهد.

روحانی درباره دریاچه ارومیه گفت: اگر در دولت یازدهم برای دریاچه ارومیه قدم برنداشته بودیم، این دریاچه بیش از یکسال پیش به طور کامل خشک شده بود؛ اگر این دوهزار میلیاردتومانی که برای این دریاچه خرج کرده بودیم، خرج نمی کردیم و آب سدها را به روی دریاچه باز نمی کردیم و کشاورزی را در منطقه کاهش نمی دادیم و در عین حال به آن کشاورز سوبسیت نمی دادیم، هر طوفانی که در منطقه رخ می داد، تبدیل به طوفان نمک می شد.

رئیس جمهور اضافه کرد: بحث آذربایجان شرقی و غربی و قزوین و زنجان نبود؛ ۱۴ میلیون نفر از مردم منطقه غرب کشور تحت تاثیر طوفان های نمک این دریاچه خشک شده قرار می گرفتند و همه محصولات کشاورزی از بین می رفت. مردم آن منطقه مجبور به مهاجرت می شدند؛ ما چطور می توانستیم مردم آن منطقه را اداره و درمان کنیم؟ و چطور می توانستیم موادغذایی را تامین کنیم؟ برخی به من می گفتند شما چرا صرفا به دریاچه ارومیه توجه می کنید، ما دریاچه های دیگر هم داریم که خشک شده است. درست است؛ ما برای دریاچه های دیگر از جمله هامون و هورالعظیم باید تلاش کنیم.

وی افزود: برای هامون و هورالعظیم تلاش هایی انجام شده است. امروز ۸۰ درصد از سطح هورالعظیم آب دارد اما در عین حال مساله دریاچه ارومیه به یک فاجعه ملی منجر می شد. یکی از تصمیماتی که دولت در زمستان سال ۹۲ اتخاذ کرد، طرح تحول نظام سلامت بود و در اوایل سال ۹۳ اجرایی و عملیاتی شد. این طرح در شرایطی که در آن قرار داشتیم، ما در سال ۹۳ به محض آنکه آمدیم اندکی تنفس و شرایط کشور را روبه راه کنیم با کاهش بی سابقه قیمت نفت مواجه شدیم، هنوز هم تحت فشار قرار داریم. امروز که از بهبودی وضع نفت سخن می گوییم قیمت نفت ۴۲ یا ۴۳ دلار شده است. یعنی قیمت نفت به یک سوم قیمت قبلی آن رسیده است. همه کشورها از جمله عربستان که متکی به نفت بودند امروز دچار مشکل شده اند.

رئیس جمهور اظهار کرد: ما در شرایط سخت تحریم در دولت یازدهم ۴۰ میلیارد دلار به صندوق ذخیره پول ریختیم، این از عجایب تاریخ ایران است. ما صندوق درست کرده بودیم که در روزهای سختی سراغش برویم و در روزهایی که قیمت نفت بالاست پول در آنجا بریزیم و در شرایط سختی از آنجا پول برداریم. ما در شرایط سختی مجبور شدیم پول به صندوق واریز کنیم. ما بیش از دولت های قبلی به صندوق ذخیره پول واریز کردیم و در عین حال توانستیم تورم را هم مهار کنیم و به رشد اقتصادی برسیم. رشد اقتصادی سال ۹۵ فوق العاده بود، طبق آمار مرکز آمار رشد اقتصادی به ۸.۳ و طبق نظر بانک مرکزی به ۱۲.۵ رسیده است.

روحانی در ادامه با اشاره به بودجه جاری کشور گفت: بخش بزرگ بودجه جاری کشور ما مربوط به رفاه، بازنشستگی­ها و بخش­هایی می­شود که ما نیازمند کمک به اقشار نیازمند هستیم. دومین بخش پرهزینه آموزش، بهداشت و دفاع است.

وی افزود: اساس طرح تحول نظام سلامت به پزشکان، پرستاران، مسئولین بیمارستان ها و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و تلاش نیروی انسانی ما بازمی گردد. ما در جایی می توانیم موفق شویم که نیروی انسانی مان پای کار باشد. خود آقای هاشمی وزیر بهداشت، جزء پرکارترین و پرسفرترین وزرای ما بود. همراهی کادر پزشکی در سراسر کشور در کار ما بسیار مهم بود.

وی افزود: اگر حرکت پزشکان ما در سراسر کشور نبود، این طرح به ثمر نمی نشست؛ اینکه به لحاظ زیرساخت و تجهیزات توانستیم تحولی ایجاد کنیم، در کنار آن نیروی مجربش را هم داشتیم. اساس کار، پزشک، جراح، پرستار و کادر درمانی است وگرنه اگر بهترین تجهیزات را هم داشته باشید به جایی نمی رسید. این ها همه در صورتی است که نیروی کار ماهر وجود داشته باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ما نیروی انسانی فداکار و مخلص را داشتیم و خواهیم داشت؛ این سرمایه کشور است. امروز نیازی نمی بینیم که بیمارهای بسیار سخت مان از کشور خارج شوند و به بیمارستان های کشورهای غربی مراجعه کنند.

روحانی افزود: اینجا برای بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، برای درمان ملجأ و مرجع شده است. این باعث افتخار ماست و کار بسیار بزرگی انجام شده است اما در عین حال نمی شود که نیروی انسانی داشته باشیم اما تجهیزات نداشته باشیم؛ الان زمان بوعلی سینا نیست که پزشکان بتوانند با نبض، بیمار تشخیص بدهند یا برخی از حکما بودند که با دیدن زبان بیمار، بیماری را تشخیص می دادند. هم وسیله تشخیص پیشرفت کرده و هم پزشکان به این وسایل عادت کرده اند.

روحانی گفت: آقای هاشمی وزیر بهداشت در ابتدای دولت می گفت که ما به ۲۱ هزار تخت نیاز داریم؛ برخی هم شک می کردند که بتوانیم یک چهارم تخت بیمارستان تاریخ کشور را در یک دوره چهارساله تامین کنیم. وزیر بهداشت به من گفت که در انتهای این دولت رقم ۲۱ هزار به ۲۵ هزار تخت خواهد رسید. این رقم بزرگی است.

رئیس جمهور ادامه داد: خیرین، علما، وزارت مسکن و مردم به ما کمک کردند تا بتوانیم به این آمار و ارقام بسیار خوب برسیم. ما راه تحول نظام سلامت را ادامه خواهیم داد، سلامت به عنوان یک اصل مهم برای دولت یازدهم بود و برای دولت دوازدهم خواهد ماند. همه کسانی که در این امر مهم به دولت کمک کردند از آن ها می خواهم که با آمادگی بیشتر خود را برای خدمت در دولت دوازدهم آماده کنند.

وی تصریح کرد: خدمت پزشکی و سلامت، خدمت ارزشمندی است؛ تا انسان بیمار نشود و به بیمارستان نرود، رنج بیماری را حس نمی­کند. منابع دولت و کشور محدود است؛ ما در مدیریت بخش درمان باید ببینیم که کوتاهترین و ارزان ترین راه برای اینکه کسی بیمار نشود و اگر بیمار شد، درمان بشود، چیست؟ با کمترین ارجاع به بخش های تشخیص و با کمترین مصرف دارو و با کمترین بستری کردن شب در بیمارستان، باید ببینیم که چگونه می توانیم همه خدمت را با مخارج کمتر انجام دهیم. اینکه این کار شدنی است یا خیر، من قادر به قضاوت نیستم. بخش متخصص این کار باید بنشیند و برای آن راه حل پیداکند.

روحانی خاطرنشان کرد: به هر حال امکانات و منابع دولت محدود است، این در همه جای دنیا به این شکل اس و تلاش می کنند که مخارج را محدود کنند. اینکه این کار چگونه و با چه وسیله ای امکانپذیر است و چگونه می توانیم بار بیمه گر و بیمارستان را کاهش دهیم، کار کارشناسی نیاز دارد. البته در این زمینه در سال های گذشته، کارهای کارشناسی زیادی انجام شده و الان هم در حال انجام شدن است.

وی افزود: باید در طرح تحول نظام سلامت از کمک خیرین و NGO ها بیشتر استفاده کنیم. این ها نقش عمده ای در بخش سلامت دارند. بخشی از سلامت به فرهنگ و سبک زندگی مردم وابستگی دارد. بسیاری از کارها باید در کنار هم انجام شود تا جامعه سالم و پرنشاط داشته باشیم.

روحانی در همین باره تصریح کرد: اگر برخی اجازه بدهند، ان شاءالله این مردم ما نشاطی داشته باشند؛ یک کار فرهنگی هم باید برای این دوستان بکنیم که نشاط چیز بدی نیست و لااقل حرام نیست. برخی هر صبح که بیدار می شوند بذر یاس دارند؛ من نمی دانم این بذر یأس را از کجا پیدا کرده اند و کدام انبار را رفته اند و کشف کرده اند؛ هر روز مقداری از این بذر یأس را در روزنامه، رسانه و سایت هایشان می پاشند.

رئیس جمهور افزود: چرا کنار هم و متحد نباشیم؟ چرا لبخند به روی صورت مردم، ما را خوشحال نکند؟ چرا به آینده امیدوار نباشیم؟ همیشه احتمال مشکلات هم وجود دارد؛ ما که غیب گو نیستیم و از آینده خبر نداریم. ما باید تلاش کنیم و به آینده امیدوار باشیم. نباید مردم را مأیوس کنیم، امید و نشاط مردم و همچنین سلامت جسم و روح مردم می تواند جامعه ای سالم برای ما بسازد.

وی ادامه داد: ان شاءالله بتوانیم به اهداف بلندمان دست پیدا کنیم. شرایط امروز کشور ما به مراتب از دیروز بهتر است. هرچه می خواهند بگویند. گوش مردم ما بدهکار برخی از سخنان و حرف های غیردقیق نباشد. کشور ما امروز از دیروز بهتر است و فردا از امروز بهتر خواهد بود.