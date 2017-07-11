به گزارش خبرنگار مهر، امروزه براثرِ رونق و تکامل صنعت چاپ و ابزارهای رایانهای، تولیدات قلمی از نظر کمّی بهصورت شگرفی رشد کردهاند. سالانه دهها هزار عنوان کتاب در سراسر جهان به زبانهای گوناگون منتشر میشود و رشد صنعت نشر بینالمللی چند برابر رشد جمعیت جهانی است.
مقالههای نشریات ادواری، گزارشها و جزوات چاپشده، مقالات منتشرشده در فضای مجازی، همچنین موادّ دیداری و شنیداری را باید به فراوردههای انتشاراتی افزود. علاوه بر حجم عظیم اطّلاعات، به دلیل نایاب بودن برخی مجلات، دستیابی به آنها دشوار است. در این میان، کتابشناسیها، ضمن آگاه کردن پژوهشگران از چندوچون کتابها و مقالات نوشتهشده در هر زمینه، راه دستیابی به اطّلاعات و تجربههای پیشینیان را هموارتر میسازند و مانعِ دوبارهکاری میشوند. حُسن دیگر کتابشناسیها در این است که زمینۀ مطالعات تاریخی و آماری را در هر رشتهای فراهم میکنند.
با توجه به اهمیت منابع و مآخذ در فرایند تحقیق و لزوم آشنائی پژوهشگران با تألیفات موجود، و همچنین تخصّصیتر شدن شاخههای علم، نیاز به استفاده از کتابشناسیهای تخصّصی محسوستر است. احساس این نیاز گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به تدوین کتابشناسیهایی در حوزههای ادبیات معاصر ایران سوق داده است.
کتابشناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر عنوان فهرستی است از مندرجات کتابها، مطبوعات، برخی نرمافزارها، و پایگاههای اینترنتی، دربارۀ داستاننویسان معاصر که در چند جلد منتشر خواهد شد. جلد اول این مجموعه به پیشگامان داستاننویسی نوین ایران (سیدمحمدعلی جمالزاده، صادق هدایت و بزرگ علوی) اختصاص یافت و در سال ۱۳۹۲ منتشر شد و این دفتر به داستاننویسان نسل دوم (جلال آلاحمد، صادق چوبک، سیمین دانشور و ابراهیم گلستان) اختصاص دارد.
در این مجموعه تلاش شده است که همۀ کتابها و مقالات نوشتهشده دربارۀ زندگی و کار ادبی این چهار نویسنده، تا زمان تألیف این مجلّد، گردآوری و فهرست شود.
تألیف این کتابشناسی در سال ۱۳۸۴، یعنی زمانی در برنامۀ کار گروه گنجانده شد که شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طرح «بررسی تطوّر مضامین ادبیات داستانی» را تصویب کرد و در اجرای آن پژوهشگران گروه ادبیات معاصر پروندههای پژوهشیای برای نویسندگان تشکیل دادند. آنان با جستوجو در صفحات مجلات، گنجینهای از مقالههای مربوط به زندگی و کار ادبی نویسندگان معاصر ایران فراهم آوردند. در مرحلۀ بعد، مقالات گردآوریشده تنظیم و فهرستنویسی شد تا در قالب کتابشناسیهایی منتشر شود.
کتابشناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر، به کوشش فاطمه فرهودیپور، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان، تألیف شده که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۲۴۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.
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