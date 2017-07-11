کاشانی: برخوردمان با طارمی ارشادگرایانه خواهد بود!

جعفر کاشانی درباره ماندن مهدی طارمی در جمع شاگردان برانکو به خبرنگار مهر گفت: فکر می کنم مهدی کار درستی کرد. البته این وظیفه باشگاه و فرهنگ سازی های مربوط به فوتبال است تا هر بازیکنی که پیراهن تیم های بزرگ را می پوشد قدرش را بداند. اگر بازیکن بتواند شان باشگاه را حفظ کند و خودش را همیشه جزیی از این ساختار بداند می تواند برای موفقیت خود و تیم پرسپولیس تلاش کند. اینگونه به جایگاه واقعی خودش هم می رسد.

وی درباره احتمال جریمه طارمی به خاطر تاخیر در معرفی خود به کادر فنی پرسپولیس اظهار داشت: برخوردمان بدون شک طوری نخواهد بود که او را محروم کنیم. آنها جوانی هستند و برای پرسپولیس هم زحمت کشیده اند. نگاهمان به این موارد ارشادگرایانه است. باید او را با پتانسیل هایی که می تواند در باشگاه بزرگی همچون پرسپولیس ایجاد کند آشنا کنیم.

رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره علت درخواست یک میلیون یورویی از این بازیکن برای صدور رضایتنامه اش افزود: من در جریان این عدد و رقم نیستم. اشراف کامل به چنین مسایلی را آقای طاهری به عنوان مدیرعامل دارد. باشگاه تصمیم گیرنده اصلی درباره بازیکنانی است که طرف قراردادش هستند.