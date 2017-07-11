به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا افتخاری بعد از جلسه با مهدی تاج که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت: مهمترین موضوعی که در نشست فوق مورد بررسی قرار گرفت بحث حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال بود. در حال حاضر مذاکرات خود را در این خصوص انجام می دهیم و امیدواریم که به یک راه حل مناسب دست پیدا کنیم تا حق و حقوق کلیه باشگاه ها بابت حق پخش تلویزیونی توسط صدا و سیما پرداخت شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این راستا سیاست فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان، سازمان لیگ برتر و کلیه باشگاه های کشور بر این است که صدا و سیما همکاری لازم را با باشگاه ها داشته باشد. چنانچه یک درصد به توافق نرسیم، چاره ای نداریم که مانع حق پخش تلویزیونی مسابقات شویم.