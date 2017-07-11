لزوم کار دائمی در حوزه عفاف و حجاب/ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین شوزب شیری دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی سازمان اوقاف وامور خیریه با اشاره به برنامه های هفته ترویج عفاف وحجاب در این سازمان گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ حجاب و عفاف هرچه مطلوب‌ تر در بقاع متبرکه وامامزادگان ترویج شود.

مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان اوقاف هدف از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بقاع متبرکه را انجام اصل محوری تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و رفع ظواهر بدحجابی در آستان مقدس امامزادگان، بقاع متبرکه دانست و افزود: احیا و ترویج فرهنگ ارزشمند عفاف و حجاب در سال های اخیر در بقاع متبرکه و امامزادگان مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته عفاف وحجاب از ۱۷ تیرماه آغازشده است افزود : مجزا کردن ورودی خواهران و برادران در بقاع متبرکه، اجرای برنامه‌ های ویژه برای تبیین ضرورت حفظ عفاف و حجاب و احکام آن، برگزاری سخنرانی به مناسبت ‌های مختلف در رابطه با لزوم رعایت حجاب و پوشش اسلامی و تبلیغ حجاب از طریق برپایی خیمه‌ های معرفت و غرفه‌ های حجاب و عفاف در بقاع متبرکه و بیان نکاتی در رابطه با حجاب و فلسفه آن و آفت‌ های بدحجابی با استفاده از روحانیون متخصص از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور ترویج عفاف و حجاب است.

حجت الاسلام شیری تصریح کرد: در قرآن کریم هفت بار واژه حجاب به کار برده شده و این نشان دهنده این است که باید تلاش کنیم فرهنگ صحیح حجاب و عفاف در میان بانوان بیشتر ترویج شود.

این مسئول سازمان اوقاف تأکید کرد: بد حجابی مانند آتش است که وقتی در جامعه گسترش پیدا کند، همه را در بر می گیرد و این بسیار خطرناک است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فساد و فحشا، و منکرات و طلاق از آفات اصلی بی حجابی در جامعه محسوب شده و باید دقت کنیم که از این مهم غافل نشویم؛ متأسفانه امروز عده ای در جامعه می خواهند که ارزش های اسلامی را با ترویج بی حجابی و اشاعه فساد کمرنگ کنند که این مهم نیازمند هوشیاری است.

دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی سازمان اوقاف خاطر نشان کرد: در حوزه حجاب و عفاف باید کار دایمی باشد چه در بخش برادران و چه در بخش خواهران و با توجه به فضای موجود در اماکن متبرکه و امامزادگان می توانیم به صورت مستمر کارگاه های مشاوره، احکام و خانواده برگزار کنیم.

حجت الاسلام شیری تاکید کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب یکی از وظایف فرهنگی همه ما است، چرا که همگانی کردن حجاب و عفاف در سطح جامعه به صورت عام مورد تاکید دین مبین اسلام است براین اسا س سازمان اوقاف در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی وظیفه دارد با برگزاری مشاوره های دینی در حوزه عفاف وحجاب وخانواده در بقاع متبرکه واماکن دینی در این زمینه اقدام کند .

وی تصریح کرد: تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه سبب استحکام بنیان خانواده ها می شود، فردی که در حفظ عفاف و حجاب خود سهل انگاری کند به طور قطع در عمل به سایر دستورات دین اسلام هم اعتنایی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: امروز دسترسی مطلوب و آسان به محصولات عفاف و حجاب برای خانواده ها تبدیل به یک دغدغه شده است، بنابراین ارائه محصولات با کیفیت، متنوع و با قیمت مناسب باید در دستور کار مسئولان و دستگاه های مرتبط باشد تا بتواند پاسخ گوی نیازهای بانوان باشد و می توان با برگزاری نمایشگاه های فروش با تحفیفات مناسب و مطلوب در امامزادگان و بقاع متبرکه برای این منظور اقدام کرد.