افزایش برخورد با قاچاقچیان چوب/کشف ۱۵۰کیلوگرم چوب تاغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ایرج قاسمی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با نیروی انتظامی غرب استان تهران درخصوص مبارزه و برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی خبرداد و افزود: با توجه به اینکه شهرستانهای غرب استان تهران از قبیل شهریار، رباط کریم و بهارستان جزو مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی به تهران و دیگر نقاط کشور محسوب میشوند، ضرورت ایجاب میکرد تا با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی توان برخورد با این نوع قاچاقچیان ارتقا یابد.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در پی عملیات گشت زنی و ایست و بازرسیهای به عمل آمده و همچنین بازدید از خودروهای حامل چوب، ۴ متر مکعب چوب جنگلی غیر مجاز و ۱۵۰کیلوگرم چوب گونه گیاهی تاغ، کشف و ضبط شد و با تشکیل پرونده، متخلفین برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهریار با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی باید به عنوان یکی از ضروریات فرهنگی قلمداد شود، خاطر نشان کرد: برای حفظ و احیای عرصههای منابع طبیعی باید به فکر تقویت همکاری گسترده مردم و سازمانهای مردم نهاد در این حوزه باشیم.
قاسمی با اشاره به پیگیری و تلاشهای بی وقفه مسئولان قضایی و نیروی انتظامی شهرستانهای غرب استان تهران در همکاری با مجموعه منابع طبیعی در حفاظت از انفال و عرصههای ملی یادآور شد: با توجه به اینکه منابع طبیعی جزو سرمایههای ملی و متعلق به همه مردم است باید در خصوص حفظ و مراقبت از این منابع ارزشمند تمامی دستگاهها و اقشار مختلف مردم در کنار منابع طبیعی باشند که خوشبختانه در سالهای اخیر با تمهیدات و تدابیر لازم از سوی مسئولان و دست اندکاران و فرهنگ سازی انجام شده شاهد این همکاری بودهایم تا جائیکه بسیاری از کشفیات قاچاق و جلوگیری از تصرفات و تخلفات به عرصههای ملی حاصل گزارشات مردمی بوده است.
وی همچنین از مردم درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف به عرصههای ملی و محمولههای قاچاق چوب مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
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