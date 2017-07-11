  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

یک مقام مسئول خبر داد؛

افزایش برخورد با قاچاقچیان چوب/کشف ۱۵۰کیلوگرم چوب تاغ

افزایش برخورد با قاچاقچیان چوب/کشف ۱۵۰کیلوگرم چوب تاغ

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شهریار ازانعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بانیروی انتظامی غرب استان تهران درخصوص مبارزه و برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب ومحصولات فرعی جنگلی ومرتعی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ایرج قاسمی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با نیروی انتظامی غرب استان تهران درخصوص مبارزه و برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی خبرداد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان‌های غرب استان تهران از قبیل شهریار، رباط کریم و بهارستان جزو مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی به تهران و دیگر نقاط کشور محسوب می‌شوند، ضرورت ایجاب می‌کرد تا با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی توان برخورد با این نوع قاچاقچیان ارتقا یابد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در پی عملیات گشت زنی و ایست و بازرسی‌های به عمل آمده و همچنین بازدید از خودروهای حامل چوب، ۴ متر مکعب چوب جنگلی غیر مجاز و ۱۵۰کیلوگرم چوب گونه گیاهی تاغ،  کشف و ضبط شد و با تشکیل پرونده، متخلفین برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهریار با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی باید به عنوان یکی از ضروریات فرهنگی قلمداد شود، خاطر نشان کرد: برای حفظ و احیای عرصه‌های منابع طبیعی باید به فکر تقویت همکاری گسترده مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه باشیم.

قاسمی با اشاره به پیگیری و تلاش‌های بی وقفه مسئولان قضایی و نیروی انتظامی شهرستان‌های غرب استان تهران در همکاری با مجموعه منابع طبیعی در حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی یادآور شد: با توجه به اینکه منابع طبیعی جزو سرمایه‌های ملی و متعلق به همه مردم است باید در خصوص حفظ و مراقبت از این منابع ارزشمند تمامی دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم در کنار منابع طبیعی باشند که خوشبختانه در سال‌های اخیر با تمهیدات و تدابیر لازم از سوی مسئولان و دست اندکاران و فرهنگ سازی انجام شده شاهد این همکاری بوده‌ایم تا جائیکه بسیاری از کشفیات قاچاق و  جلوگیری از تصرفات و تخلفات به عرصه‌های ملی حاصل گزارشات مردمی بوده است.

وی  همچنین از  مردم درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف به عرصه‌های ملی  و محموله‌های قاچاق چوب مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

کد مطلب 4028118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها