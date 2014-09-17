خسارت قاچاق چوب به طبیعت و منابع طبیعی غیرقابل جبران است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رمضانیان عصر چهارشنبه در نشست با کارشناسان منابع طبیعی شهرستان شفت افزود: جنگل‌های پهن برگ خزری یکی از بهترین و با ارزش ترین جنگل‌های ایران است.

وی همچنین با اشاره به اینکه قاچاق چوب حيات جنگل‌هاي استان را تهديد مي‌کند، اظهارداشت: جنگل هاي شمال کشور از مهمترين سرمايه‌هاي طبيعي ايران است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شفت گفت: اين جنگل‌ها سرمايه‌هاي ملي محسوب مي شود و بايد براي حفاظت از آن‌ها تلاش بيشتري شود.

وی افزود: وجود جنگل‌ها در اين استان علاوه بر سرسبزي، از سيلاب‌هاي مخرب جلوگيري مي کنند.

رمضانیان تصریح کرد: اين جنگل‌ها موجب حفظ تعادل آب و هوايي و افزايش جاذبه هاي گردشگري مي شود و بدون شک حيات طبيعي بسياري از موجودات با خطرات احتمالي ناشي از تخريب جنگل تهديد خواهد شد.

وی بیان داشت: براي حفاظت از اين جنگل هاي با ارزش علاوه بر فرهنگ سازي و مشارکت اقشار مختلف مردم بايد با متجاوزان به جنگل‌ها با شدت عمل بيشتري برخورد شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شفت گفت: با بسيج تمامي امکانات و تجهيزات، از منابع طبيعي حفاظت و با همکاري نيروي انتظامي و دستگاه قضايي با سودجويان و فرصت طلبان به شدت برخورد خواهد شد.

وی اذعان داشت: جنگل هاي اين استان به عنوان يکي از مواهب خدادادي محسوب مي شوند که بايد با تمامي توان نسبت به حفاظت و مراقبت از این انفال الهی اقدام کرد.

