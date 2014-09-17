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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۱۹

رمضانیان:

خسارت قاچاق چوب به طبیعت و منابع طبیعی غیرقابل جبران است

خسارت قاچاق چوب به طبیعت و منابع طبیعی غیرقابل جبران است

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شفت گفت: خسارت پدیده قاچاق چوب به طبیعت و منابع طبیعی غیرقابل جبران است بنابراین می‌طلبد همگان به این مهم توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رمضانیان عصر چهارشنبه در نشست با کارشناسان منابع طبیعی شهرستان شفت افزود: جنگل‌های پهن برگ خزری یکی از بهترین و با ارزش ترین جنگل‌های ایران است.

وی همچنین با اشاره به اینکه قاچاق چوب حيات جنگل‌هاي استان را تهديد مي‌کند، اظهارداشت: جنگل هاي شمال کشور از مهمترين سرمايه‌هاي طبيعي ايران است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شفت گفت: اين جنگل‌ها سرمايه‌هاي ملي محسوب مي شود و بايد براي حفاظت از آن‌ها تلاش بيشتري شود.

وی افزود: وجود جنگل‌ها در اين استان علاوه بر سرسبزي، از سيلاب‌هاي مخرب جلوگيري مي کنند.

رمضانیان تصریح کرد: اين جنگل‌ها موجب حفظ تعادل آب و هوايي و افزايش جاذبه هاي گردشگري مي شود و بدون شک حيات طبيعي بسياري از موجودات با خطرات احتمالي ناشي از تخريب جنگل تهديد خواهد شد.

وی بیان داشت: براي حفاظت از اين جنگل هاي با ارزش علاوه بر فرهنگ سازي و مشارکت اقشار مختلف مردم بايد با متجاوزان به جنگل‌ها با شدت عمل بيشتري برخورد شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شفت گفت: با بسيج تمامي امکانات و تجهيزات، از منابع طبيعي حفاظت و با همکاري نيروي انتظامي و دستگاه قضايي با سودجويان و فرصت طلبان به شدت برخورد خواهد شد.

وی اذعان داشت: جنگل هاي اين استان به عنوان يکي از مواهب خدادادي محسوب مي شوند که بايد با تمامي توان نسبت به حفاظت و مراقبت از این انفال الهی اقدام  کرد.
 

کد مطلب 2372521

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