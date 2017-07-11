به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، علی اکبر طاهر گفت: فوتبال نیازمند این است که قدرت داشته باشد و با تمام قوا به برنامههای خود برسد. در این چند سال متاسفانه این موضوع کم رنگ شده و حق و حقوقی که میتوانستیم از حق پخش تلویزیونی دریافت کنیم تا گردش مالی باشگاهها با مشکل مواجه نشود، در اختیار نداشتیم.
وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال از یک طرف و باشگاهها از طرف دیگر باید به حق خود از لحاظ حق پخش تلویزیونی برسند. چرا که هر کدام از آنها با توجه به برنامههای تدارکاتی و توسعهای که در زمینه باشگاهها (برای باشگاهها) و تیمهای ملی و بسیاری از مسائل دیگر (در بخش فدراسیون) فعالیتهای خود را انجام و هزینههای مختلفی را پرداخت میکنند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه بیان کرد: اگر به موضوع حق پخش تلویزیونی توجه نشود بدون شک فوتبال کشور آسیب میخورد و این در حالی است که حق پخش تلویزیونی در سایر کشورهای دنیا به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد پرداخت میشود و این امر متاسفانه تاکنون برای ما رخ نداده است. بر همین اساس از چند وقت گذشته سرفصل موضوعات در حوزه فدراسیون فوتبال، باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما بحث حق پخش تلویزیونی بوده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه جلسات خوبی با صدا و سیما برگزار شده و به نتایجی هم رسیدهایم. اگر در روزهای آینده نتایج قطعی نشود، مطمئنا پخش مسابقات تلویزیونی با مشکل رو به رو خواهد شد. حق ما، حق پخش تلویزیونی است و نباید از این امر بگذریم.
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