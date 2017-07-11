نمایندگان انجمن های تجسمی درباره بودجه، گنجینه و مشکلات چه گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به دعوت حجت الاسلام والمسلمین احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی و رییس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس شورای اسلامی با همراهی محمود صادقی و علیرضا رحیمی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست گفت: در کمیسیون فرهنگی مجلس چند کمیته وجود دارد و کمیته فرهنگ، هنر، رسانه با مسئولیت من یکی از این کمیته هاست. ما در این کمیته تاکید داریم که اساس کار علمی و با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبان تجربه باشد.

مازنی افزود: ما در مراحل مختلف در جریان نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین و رم قرارگرفتیم و جلساتی را نیز با مسئولان مربوطه داشتیم. تاکید ما بر این است هر فعالیتی در چارچوب قانون انجام شود، به دیپلماسی فرهنگی معتقدیم و به برگزاری نمایشگاه های خارجی باور داریم اما لازم است قوانین و مقرارت رعایت شود. بنابراین قرار شد با هنرمندان درباره ارسال آثار گنجینه موزه گفت و گو کنیم تا ابعاد موضوع بررسی شود.

معصومه مظفری رییس انجمن هنرمندان نقاش ایران در این نشست گفت: موزه هنرهای معاصر تهران موضوعات مختلفی دارد که یکی از آنها گنجینه است. ضرورت دارد ابتدا بودجه هنر و هنرهایتجسمی اعلام شود و میزان بودجه و حمایت از انجمن ها و میزان بودجه و چگونگی صرف آن در موزه نیز مشخص باشد.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از دلایلی که مسئولان هنری برای ارسال آثار گنجینه به برلین و رم اعلام کردند، کسب درآمد برای مرمت موزه هنرهای معاصر تهران است. بنابراین لازم است که وضعیت بودجه و نحوه هزینه آن شفاف باشد. موزه هنرهای معاصر تهران به یک شورای مشورتی نیاز دارد. البته این با اداره موزه توسط هیات امنا متفاوت است چون هیات امنایی شدن موزه مسایل و مشکلاتی به دنبال دارد و ما با اینکه موزه هیات امنایی اداره شود موافق نیستیم. شورای مشورتی می تواند برای ارسال آثار گنجینه، برگزاری نمایشگاه، انتخاب هنرمند برای اعزام به بی ینال ونیز و خرید آثار نظر بدهد. آیا ضروری بود که معاونت هنری برای موزه هنرهای معاصر تهران از حراج تهران آثاری خریداری کند و آیا موارد ضروری تر برای صرف این مبلغ نبود. متاسفانه آثار برای گنجینه ای خریداری می شود که امکان نگهداری استاندارد آثار وجود ندارد.

رییس انجمن هنرمندان نقاش ایران در باره نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین و رم اظهار کرد: شفافیت درباره این نمایشگاه خواسته جامعه هنری است و لازم است مشخص شود بیمه آثار، تضمین، مفاد قرارداد و ... چگونه است. در جلسه ای که سال گذشته با معاون هنری داشتیم قرار شد قرارداد را ببینیم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

بودجه ۱۱ میلیاردی هنرهای تجسمی

علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره به بودجه محدود هنرهای تجسمی گفت: سیاستگذاری و اداره هنرهای تجسمی با بودجه فعلی دشوار است. بودجه سال گذشته تجسمی حدود۵ میلیارد تومان بوده است و بودجه امسال اگر به طور کامل تخصیص داده شود حدود ۱۱ میلیارد تومان است که در بودجه امسال بخشی هم برای کمک به انجمن ها مشخص شده است. همچنین قرار است که امسال بودجه مستقلی برای موزه هنرهای معاصر تهران تعیین شود.

ابراهیم حقیقی نیز در این نشست با اشاره به بودجه اندک هنرهای تجسمی گفت: بودجه سینما بسیار بیشتر از هنرهای تجسمی است که طبیعی هم هست اما هنرمندان تجسمی نیز از راه هنر زندگی می کنند و هنرهای تجسمی هنوز به عنوان شغل تعریف نشده است. برای برگزاری دوسالانه گرافیک بودجه ناچیزی پیشنهاد می شود که برگزاری دوسالانه با آن امکان پذیر نیست در حالی که لازم است اعضاء از طریق جشنواره و مسابقه خود را بسنجند. متاسفانه در شرایط فعلی خودکفایی برای انجمن ها امکان پذیر نیست.

حقیقی افزود: هنرمندان با مشارکت خود آرایی را برای دولت آوردند و می بایست خواسته های خود را نیز مطرح کنند. آیا با لایحه نظام صنفی هنر که نوشته شده حمایت از انجمن ها و هنرمندان محقق خواهد شد. درباره نمایشگاه آثار گنجینه موزه در برلین و رم و فعالیت های تجسمی، هنرمندان و انجمن ها خواستار شفاف سازی هستند.

بهرام کلهرنیا طراح گرافیک و عضو هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک در این نشست گفت: انجمن های هنرهای تجسمی هیچ گاه کم کاری نکرده اند و می توانند در تدوین مبانی قانونی پشتیبانی از فعالیت های هنری مشارکت کنند. پشتیبانی نکردن قانونی از فعالیت های گرافیک باعث شد انجمن صنفی طراحان گرافیک شکل بگیرد تا طراحان گرافیک مسایل صنفی، شغلی و بیمه خود را پیگیری کنند اما مسایل و مشکلات متعدد بر سر راه است.

هنرمندان خواستار شفاف سازی بودجه هستند

محمد رضا فیروزه ای عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز در این نشست بیان کرد: متاسفانه در بخش های دیگر هزینه و ساخت و سازهایی انجام می شود اما برای هنر هزینه نمی شود و برای موزه هنرهای معاصر تهران از سال ها پیش تاکنون هزینه ای نشده است. ما خواستار و شیفته شفاف سازی بودجه و فعالیت های تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران هستیم.

سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران نیز در این نشست اظهار کرد: فرهنگ در کشور ما بیشتر شایعه است، ما فرهنگ تصویری را جدی نگرفتیم و بعداز سال ها ملت گوش هستیم نه چشم. بودجه ها ناآگاهانه و ناعادلانه اختصاص می یابد و فرهنگ ما سیاست زده است. هیچ هنرمند اصیلی محتاج دولت نیست اما هر دولتی به هنرمند اصیل خود احتیاج دارد.

بهزاد اژدری رییس انجمن هنرمندان سفالگر ایران نیز در نشست گفت: ضرورت دارد که از انجمن های هنری در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین و مقررات هنری مشورت گرفته شود و وضعیت بودجه فعالیت های هنری و بودجه های عمرانی برای ساخت مجموعه های فرهنگی و هنری مشخص باشد.

نگار نادری پور، رییس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران نیز گفت: انجمن های هنری قرار است با یارانه و حمایت دولتی برای توسعه هنر فعالیت کنند. ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی به خرید آثار هنری به صورت الزام آور را پیگیری کنند.

امیر سقراطی عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران نیز در این نشست بیان کرد: قشر نخبه هنرمندان در انجمن های هنرهای تجسمی حضور دارند اما وضعیت حمایت از آنها مشخص نیست. ضرورت دارد که بودجه و نحوه حمایت دولتی از انجمن های تجسمی مشخص شود.

محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: ضرورت دارد که ساز و کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از انجمن های هنری مشخص باشد.

بابک اطمینانی در ادامه این نشست درباره ارسال آثار گنجینه به برلین و رم اظهار کرد: در مسئله ارسال آثار گنجینه به برلین و رم یک سوء تفاهمی به وجود آمده است گویی ما مخالف تعامل در سطح بین المللی هستیم. اگر دیپلماسی فرهنگی ما فعال باشد به نفع همه ماست. نگرانی ما بیشتر در مورد سلامت آثار است و به دلیل یک سری آلودگی هایی که به واسطه جو غیر شفاف به وجود آمد ما به دنبال شفاف سازی بودیم. ما در بیانیه خود سه مورد را خواستار بودیم و تنها هم می خواهیم تضمینی مبنی بر این سه مورد داده شود. از سویی نیز این مسئله مطرح است که آیا تضمینی که از دولت آلمان گرفته می شود از دولت ایتالیا هم گرفته شده است.

او ادامه داد: اما مسئله مهم خود موزه است. در این مدت اخباری را خواندم که قرار است موزه به صورت هیات امنایی اداره شود که برای من بسیار جالب توجه بود. موزه باید رییس داشته باشد تا یک ارگان دولتی بتواند بر آن نظارت کند. این موزه دژ اصلی دیپلماسی ماست و چطور ممکن است هیات امنایی اداره شود و زیر نظارت بنیاد کوچکی برود.

این هنرمند نقاش گفت: از طرفی وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک حراج، اثری را خریداری می کند که نیازی به آن نیست این نشان می دهد که دوستان از مشکلات غافل هستند و این مسئله دردناک است. ما امسال در بی ینالی که باید بهترین هنرمند دو سال اخیر خود را معرفی کنیم، هنرمندی را معرفی کردیم که مقیم کشورمان نیست چرا که گفتند ما پول نداریم و علیرغم این که آقای مرادخانی خودشان گفتند که هنرمندان ما حرف های زیادی برای گفتن دارند این اتفاق در بی ینال ونیز رخ داد و این مسئله هم که به دلیل بی پولی ما نمی توانیم هنرمندان خود را به ونیز بفرستیم دردناک است. اگر شفاف سازی تا به الان صورت گرفته بود این سوال پیش نمی آمد که چرا آقای وزیر یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پول را هدر داد در حالی که می توانست آن پول را هزینه ترمیم کمترین تجهیزات در موزه کند و این مسئله را برای جامعه هنری به هیچ وجه نمی شود توجیه کرد.

حسن غفاری هنرمند عکاس نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: ما چند مشکل اساسی داریم. یکی این که برخی از انجمن های ما اعتبار نامه خود را از وزارت کار و برخی از وزارت کشور دارند، که آن هم خود مستلزم دو تبصره و ماده است و عده ای باید انجمن خود را در ثبت شرکت ها، به ثبت برسانند که خود موجب درگیر شدن با قوانین منحصر به فردی می شود که مثلا در آن اعضای هیات مدیره نمی توانند آثار هنرمندان خود را بفروش برسانند و از دست خود افراد حاضر در انجمن کاری ساخته نیست. به نظر یک بازنگری در این مسئله و یکدست کردن مسائل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خرید یک دهم درصد آثار تجسمی از محل بودجه عمرانی دستگاه های دولتی باز گردد

در مورد خرید یک دهم درصد آثار از محل بودجه عمرانی دستگاههای دولتی و عمومی من تحقیقاتی انجام دادم و دیدم که در مراکز استان ها این پول به جای خرید آثار هزینه برگزاری مراسم های مختلف می شود و به عنوان خرید اثر آن پول را فاکتور می کنند که این مسئله یک فاجعه است. متوجه شدم که این پول به مراکز ارشاد استان ها داده می شود اما بعد از آن نظارتی وجود ندارد که این پول در کجا خرج شده است.

عبدالله محرمی هنرمند نگارگر نیز در این مراسم اظهار کرد: متاسفانه نگارگری در ایران دارد به یک هنر زیرخاکی و فراموش شده بدل می شود. عدم رونق نگارگری در ایران باعث شده بسیاری از تذهیب کاران ما در این سال ها برای امرار معاش به کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه سفر کنند و با قیمت های بسیار اندکی آثاری را برای مجموعه داران این کشورها خلق کنند.آثاری که به عنوان سرمایه های آن کشورها به حساب می آید و این ضربه بزرگی به این هنر خواهد زد.من به نمایندگی از نگارگران تنها این خواسته را دارم که دولت در خرید آثار هنرمندان یک اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا این آثار به عنوان گنجینه در داخل کشور باقی بماند.

علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در این نشست حضور داشت پس از شنیدن سخنان نمایندگان انجمن های تجسمی و هنرمندان گفت: موضوع مسافران برلین و رم که فکر می کردم به عنوان موضوع اختصاصی این جلسه است موضوعی است که از دی ماه گذشته در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح شد و ما مصرانه پیگیر آن هستیم.

او ادامه داد: اما نکته ای که می خواهم بگویم درباره وضعیت اقتصادی هنر است. سال گذشته زمانی که وزیر ارشاد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس آمد یکی از برنامه هایی که بر روی آن مانور می داد بحث اقتصاد هنر بود و می گفت که من شش سال است که روی این موضوع کار کرده ام اما برآیندهای صحبت های این جلسه نشان از یک فقر اقتصادی در حوزه هنر می دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: احساس می کنم مطالبه ما به عنوان نماینده مردم مطالبه هایی بر مبنای مسائل اقتصاد هنر از وزیر جدید است که قرار است به مجلس معرفی شود. ما باید حوزه اقتصادی هنر را فعال کنیم و فارغ از مشارکت بخش خصوصی طبیعی است که از بودجه دولت هم سهم داشته باشید.

او گفت: ما آمادگی داریم در دو حوزه با تشکل های غیر دولتی همکاری کنیم. هنرمندان و انجمن ها می توانند به صورت رسمی و غیر رسمی به ما مشاوره بدهند و اگر قرار است قوانین تغییر پیدا کند این انجمن های غیردولتی هستند که باید ما را همراهی کنند.

رحیمی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، محور کل برنامه راه انداختن موتور اقتصادی دولت بود که رشد هشت درصدی را در این مدت داشته است اما متاسفانه دیپلماسی اقتصادی دولت هم چنان فعال نشده است.

مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی نیز در ادامه این نشست گفت: زمانی که من وارد مرکز تجسمی شدم نزدیک به نیم ملیارد تومان از دولت قبل بدهی باقی مانده بود و ما با یک بودجه ۲ یا ۳ میلیاردی کارمان را شروع کردیم. خوشبختانه در این سال ها ما توانستیم نام موزه را دوباره بر سر زبان ها بیاوریم و من به ارتباط های خود توانستم نمایشگاه های بزرگی هم چون کارنامه را برگزار کنم و یا هنرمندانی مانند اتوپینه را از اروپا دعوت کردم که برگزاری آن با بودجه یکسال مرکز تجسمی برابر است.

او ادامه داد: من در این سال ها سعی کردم هنرمندانی را که با موزه قهر کرده بودند دوباره با موزه آشتی بدهم و در این مدت موزه به شرایطی رسیده است که اخبارش به عنوان یکی از نه موزه معاصر جهان در رسانه های داخلی و خارجی مطرح می شود. من در این سالها در اتاقم به روی همه هنرمندان باز بود و با توجه به بودجه اندکی که داشتم سعی کردم به همه انجمن ها به قدر کفایت کمک کنم که بی ینال های خود را برگزار کنند و در بسیاری از مسائل من از محل درآمد شخصی خود برای این انجمن ها هزینه کرده ام.

مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: به نظرم کمی غیرمنصفانه است که این مسائل را نبینیم.اما در مورد نمایشگاه مسافران برلین و رم ، ما از ابتدا سعی کردیم با توجه به نظر هنرمندان و با رفع ابهامات قانونی این آثار را ارسال کنیم. من بارها تکرار کردم که ما با شرکت های بزرگ و معتبر بیمه و حمل و نقل برای انتقال این آثار قراردادهایی را بستیم و از طرفی بنابر خواسته هنرمندان سعی کردیم ضمانتهای لازم را از دولت های آلمان و برلین بگیریم.

ملانوروزی در پایان گفت: برای این نمایشگاه می خواهیم از همه لحاظ ، چه از لحاظ حقوقی، و چه از لحاظ قانونی همه موانع رفع شود. اگر این مسائل رفع نشود ما که اصراری بر فرستادن آثار نداریم و اگر بگویند قانون به ما اجازه نمی دهد که این آثار را ارسال کنیم ، ارسال نخواهیم کرد.

حجت الاسلام مازنی نیز در پایان این جلسه گفت: خوشبختانه در این جلسه محورهای مختلفی مطرح شد که هر کدام از آن ها قابل پیگیری است.بنا بر صحبت هنرمندان ما باید از ظرفیت های آن ها برای مشاوره های علمی در حوزه فرهنگ استفاده کنیم.

او ادامه داد: قوانین و مقرراتی که درباره انجمن ها وجود دارد به نظر ایرادات فراوانی دارد که در خروجی این جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که این قوانین را بررسی کرده و نقائص قانونی را ببینیم. این مستلزم همکاری انجمن ها است که بیایند و پیشنهادهایی را بدهند تا بتوانیم موضوع را عملی کنیم.

نماینده مردم تهران گفت:یکی از مباحث دیگر بحث حمایتی است که باید فکری برای فعال کردن سهم اقتصادی هنر به خصوص هنرهای تجسمی انجام داد و این نیاز به پیگیری دارد و دیگر بحث بودجه هاست که به نظرم باید به سطحی استاندارد برای رفع امور هنرمندان برسد.

مازنی در انتها بیان کرد: در بحث انتقال آثار که مبنای اصلی برگزاری این جلسه بود ما معتقدیم تا تمام مواد قانونی آن رعایت نشود ، انتقال این آثار به برلین و رم مجاز نیست و باید همه تضمین های قانونی برای این انتقال داده شود.من فکر می کنم این جلسات باعث می شود سوء تفاهمات برطرف شود.

