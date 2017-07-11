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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

با نقض حریم خصوصی افراد؛

دادگاه حقوق بشر اروپا قانون ممنوعیت برقع در بلژیک را تائید کرد

دادگاه حقوق بشر اروپا قانون ممنوعیت برقع در بلژیک را تائید کرد

دادگاه حقوق بشر اروپا قانون بلژیک درباره ممنوعیت استفاده از برقع را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، دادگاه حقوق بشر اروپا امروز در اقدامی که از واقعیات دردناکی درباره ماهیت راستین فعالیت های خود خبر می دهد اعلام کرد که اِعمال ممنوعیت برقع در بلژیک مغایرتی با حقوق بشر ندارد!

دادگاه حقوق بشر اروپا اکنون برای دومین بار قانون ممنوعیت برقع را تائید کرده است. بنابه تصمیم این دادگاه زنان در خیابان‌های این کشور حق ندارند صورت خود را بپوشانند.

لازم به ذکر است، چند زن مسلمان علیه قوانین بلژیک شکایت کرده بودند. این زنان استدلال کردند که به دلیل اعتقادات دینی  صورت خود را می‌پوشانند و برقع بر چهره می‌زنند. آنها همچنین چنین دلیل آوردند که از طریق ممنوعیت نقاب در بلژیک تحقیر شده‌اند و آزادی دینی و همچنین حریم خصوصی آنها نقض شده ‌است.

گفتنی است که در سال ۲۰۱۴ نیز دیوان عالی حقوق بشر اروپا شکایت دیگری علیه ممنوعیتبرقع در فرانسه را رد کرده بود.

این در حالیست که حدود ۶ سال است که در بلژیک برقع ممنوع اعلام شده است.

کد مطلب 4028399

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