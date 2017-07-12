سید جمال الدین صمصام شریعت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده فرونشست زمین در شهر اصفهان اظهار داشت: این پدیده در کشور در شرایط حاد قرار دارد و باید توجه داشته باشیم که برای مثال در شهر تهران در بازار بزرگ و همچنین مناطق ۹ و ۱۰ این پدیده مشاهده شده و خسارات جانی و مالی زیادی را نیز داشته است.

وی عمده‌ترین دلیل فرونشست زمین را کاهش آب‌های زیر زمینی دانست و افزود: باید توجه داشته باشیم که خشکی بستر رودخانه زاینده رود باعث کاهش سطح آب‌های زیر زمینی شده است به گونه‌ای که در برخی از نقاط از ۱۵ متر به بالا با کاهش سطح آب‌های زیر زمینی روبرو بوده‌ایم.

مدیریت یکپارچه زاینده رود تنها راهکار جلوگیری از پدیده فرونشست زمین در اصفهان

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان مدیریت یکپارچه زاینده رود را تنها راهکار جلوگیری از پدیده فرونشست زمین در شهر اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: در این زمینه یادآور می‌شوم که یک چهارم شهر اصفهان را بافت تاریخی و فرسوده تشکیل می‌دهد و وجود ساختمان‌های بلند مرتبه نیز بیش از گذشته جلوگیری از پدیده فرونشست را تاکید می‌کند.

وی با بیان اینکه اخیرا در فواصل ۵۰ تا ۶۰ کیلومتری شهر اصفهان فرونشست زمین به ویژه در اراضی کشاورزی و اراضی بکر طبیعی مشاهده شده است، اضافه کرد: در شهر اصفهان تاکنون در دو منطقه خیابان ولی عصر و خیابان عاشق آباد پدیده فرونشست زمین مشاهده شده است.

صمصام شریعت همچنین با اشاره به اینکه طرح مطالعات فرونشست زمین تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری شهر اصفهان در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان قرار گرفته است، افزود: برای اجرای این طرح به بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که نامه‌نگاری‌هایی را نیز با مدیریت بحران استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و ... انجام داده‌ایم.

ریز پهنه‌بندی شهر اصفهان در دستور کار است

وی در ادامه با بیان اینکه به منظور شناسایی نقاط بحرانی فرونشست در شهر اصفهان اجرای طرح ریز پهنه‌بندی شهر اصفهان را نیز پیشنهاد داده‌ایم، اضافه کرد: با اجرای این طرح که نیاز به اعتبار یک میلیارد تومانی دارد می‌توان نسبت به بسیاری از ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در اراضی حریم و محدوده شهر اصفهان دست یافت.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای اجرای طرح ریز پهنه‌بندی مشاور انتخاب شده و بررسی ‌های اولیه اجرای طرح نیز در کمیسیون معماری و شهرسازی در حال انجام است و در صورت تایید کمیسیون تلفیق این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

وی همچنین به شناسایی گسل‌های فعال اطراف شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: با مطالعات صورت گرفته در شعاع ۱۰۰ کیلومتری شهر اصفهان گسل گورت یکی از گسل‌های تهدید کننده شهر اصفهان است که لرزش چند سال اخیر نیز به دلیل فعالیت این گسل بود.