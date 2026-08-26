برگزاری آزمون بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله شهرستانی آزمون بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه جمعه ششم شهریور به صورت همزمان با حضور ۲۵ هزار و ۴۹ نفر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

۳۰۲ حوزه امتحانی در سراسر کشور، جمعه ششم شهریورماه از ساعت ۹ صبح میزبان بیش از ۲۵ هزار متقاضی شرکت در مرحله شهرستانی آزمون بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود. آزمونی که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

استان فارس با اختصاص ۳۰ حوزه امتحانی و استان تهران با دارا بودن یک حوزه امتحانی به ترتیب بیشترین و کمترین حوزه‌های امتحانی را برای برگزاری این آزمون در اختیار دارند.

این آزمون در رشته‌های ترجمه عمومی قرآن (سوره انعام آیه یک تا ۹۴)، معارف صحیفه سجادیه، معارف نهج‌البلاغه و معارف قرآن در دو بخش تفسیر اهل تسنن و تفسیر اهل تشیع برگزار می‌شود.

براساس آمار اعلام شده سهم هر یک از این رشته‌ها از تعداد شرکت‌کنندگان بخش معارفی به این شرح است: ترجمه عمومی قرآن ۱۱ هزار و ۴۱ نفر، معارف صحیفه سجادیه دو هزار و ۳۵۹ نفر، معارف نهج‌البلاغه سه هزار و ۸۴۱ نفر، تفسیر اهل تسنن ۶۴۸ نفر و تفسیر اهل تشیع هفت هزار و ۱۶۰ نفر.

تعداد بانوان شرکت‌کننده در این آزمون ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و تعداد آقایان شرکت‌کننده هشت هزار و ۷۶۷ نفر است که در موعد زمانی مشخص پاسخگوی سؤالات آزمون کتبی و گزینه‌ای خواهند بود.

منتخبان مرحله شهرستانی آزمون بخش معارفی برای شرکت در مرحله استانی معرفی شده و پس از آن، برگزیدگان مرحله استانی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، برای حضور در مرحله مقدماتیِ کشوریِ این بخش که به شکل مصاحبه برخط برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد. در نهایت منتخبان مرحله مقدماتی کشوری به مرحله نهایی کشوری که آذرماه در قم برگزار می‌شود، راه پیدا کنند.

یادآور می‌شود، مرحله کشوری بخش آوایی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری به میزبانی استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان برگزار خواهد شد.