به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در مراسم تجلیل از پزشکان نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: راهاندازی این بیمارستان حاصل مجموعهای از اقدامات و پیگیریهای مستمر و همچنین همکاری بخشهای مختلف ارتش است.
وی با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای راهاندازی این مرکز درمانی، افزود: این اقدام با نگاه عمیق، راهبردی و سیستمی فرماندهی ارتش و با همکاری معاونت بهداشت و درمان ستاد نیروی زمینی و دیگر مجموعههای مرتبط دنبال شد.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور همچنین از حمایتهای ستاد ارتش در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: دستور و حمایت فرمانده کل ارتش در پیشبرد این تحول ساختاری نقش مؤثری داشت و زمینه را برای توسعه ظرفیتهای درمانی فراهم کرد.
الهامی ادامه داد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، انتقال بخشی از مسئولیتهای سنگین حوزه درمان از نیروی زمینی ارتش به نیروی پدافند هوایی است؛ اقدامی که بدون کاستن از توانمندیهای عملیاتی نیروی زمینی، ظرفیتهای درمانی کشور را تقویت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت ارتش تنها به حوزه دفاعی و رزمی محدود نمیشود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار انجام مأموریتهای دفاعی و حضور در خط مقدم امنیت کشور، در حوزه بهداشت و درمان نیز با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، برای خدمترسانی به مردم گام برداشته است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به نقش پزشکان و کادر درمان در فعالیت این بیمارستان گفت: بهرهگیری از ظرفیت پزشکان متخصص و فوقتخصص و توسعه تدریجی بخشهای درمانی، میتواند این مرکز را به یکی از ظرفیتهای مؤثر در ارائه خدمات سلامت تبدیل کند.
الهامی در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان و مجموعههای مختلف ارتش در راهاندازی بیمارستان «ایرانبان» ابراز امیدواری کرد این مرکز درمانی از امروز بتواند با استفاده از ظرفیتهای تخصصی خود، خدمات مطلوبی را به مردم شریف ایران ارائه کند.
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