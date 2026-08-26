افتتاح مجتمع توانبخشی ۶۱ میلیاردی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفی‌الدین شفیعی در نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت و خیرمقدم به خبرنگاران، از آمادگی کامل این نهاد برای پاسخگویی فوری به دغدغه‌های رسانه‌ای خبر داد و بر نقش راهبردی قلم و هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان اردبیل با اشاره به شرایط جنگی کشور و تعهدات بنیاد در برگزاری مراسم شهدا، از کاهش نشست‌های خبری پیشین عذرخواهی و تصریح کرد که امروز جنگ، جنگ نابرابر رسانه‌هاست و غول‌های رسانه‌ای غرب جای مظلوم و ظالم را عوض کرده‌اند و بنیاد شهید با تکیه بر مستندات در میدان روایت‌گری حق‌طلبانه حضور دارد.

شفیعی سپس گزارشی تفصیلی از عملکرد یک‌ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۵ و پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت در حوزه حقوقی و مشاوره، ۳۷۵ مورد مشاوره حقوقی ارائه شده، ۴۳ فقره اوراق قرضی تنظیم و در ۵۸ پرونده قضایی دفاع صورت گرفته است و ۱۱ نفر از محکومان مالی غیرعمد از میان ۱۷ پرونده نجات یافتند.

وی با بیان اینکه شاخص رضایت جامعه هدف از ۶۳ درصد به ۸۵ درصد ارتقا یافته، افزود که ملاقات‌های چهره به چهره مدیرکل نیز از ۳۰۰ به ۳۶۰ مورد افزایش داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان اردبیل در بخش بهداشت و درمان به اجرای طرح دارورسانی رایگان با ۲۵۵۰ نسخه عمومی و هزاران نسخه تخصصی اشاره کرد و گفت: ویزیت در منزل با رشد ۸۷ درصدی از ۴۸ به ۹۰ مورد رسیده و ۲۷۰۰ دُز واکسن آنفلوآنزا تزریق شده است، همچنین آرای کمیسیون پزشکی با افزایش ۱۸ برابری از ۱۶۹ به ۳۳۴۴ فقره رسیده و اردوهای درمانی به نفع خدمات سرپایی و غربالگری روستاهای محروم کاهش یافته است.

شفیعی در خصوص اشتغال و توانمندسازی ایثارگران اظهار کرد که استخدام ایثارگران با رشد ۱۴.۵ درصدی به ۳۵۸ نفر رسیده، تسهیلات اشتغال با افزایش ۲۸ درصدی به ۵۷۰۳ فقره رسیده و ۱۱۰ درصد اعتبارات جذب شده است، همچنین مشاوره شغلی رشد ۲۰۰ درصدی داشته و همایش تخصصی مسیرهای نوین اشتغال برگزار شده است.

وی در بخش مددکاری و حمایت اجتماعی از رشد ۱۳۱ درصدی مددکاری فردی از ۲۰۴ به ۴۶۳۴ مورد خبر داد و گفت دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران به ۱۱۸۰۰ مورد رسیده و آمار طلاق در جامعه هدف با کاهش ۸۱ درصدی از ۱۷۷ به ۳۳ مورد کاهش یافته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان اردبیل در حوزه مسکن و ساماندهی گلزار شهدا بیان کرد که معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات مسکن ۷۴ درصد افزایش یافته و پرداخت تسهیلات بانک دی با رشد ۲۵۰ میلیارد ریالی از ۴۰۳ به ۶۵۳ میلیارد ریال رسیده و ۵۹ گلزار ساماندهی و ۲۵۶ مزار شهید مرمت شده است.

شفیعی در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و گفت پرداخت شهریه دانشجویان با رشد ۸۳ درصدی از ۴۳۸ به ۸۰۰۰ نفر رسیده، تشویق دانش‌آموزان ممتاز ۱۸۹ درصد افزایش یافته، ۵۶۲ مراسم و ۳۸۷ اردوی یک‌روزه برگزار شده و ۱۲ سند شفاهی مستندسازی و ۲۳ اثر فرهنگی ارائه شده است.

وی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع مجتمع بزرگ توانبخشی ایثار اردبیل خبر داد و اعلام کرد این مجموعه با ۸۰ هزار مترمربع زمین و ۱۴ هزار متر فضای ورزشی، درمانی و اقامتی شامل سالن چندمنظوره، استخر، سوئیت و آمفی‌تئاتر ۳۵۰ نفره با هزینه ۶۱ میلیارد تومانی تا دو ماه آینده به طور کامل افتتاح می‌شود و زمین رایگان برای احداث ساختمان جدید ایثارگران با همکاری نمایندگان مجلس اخذ و سند آن صادر شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل در پایان از واگذاری نامناسب بیمارستان ایثار و مجتمع توانبخشی در سال ۱۳۹۵ انتقاد کرد و بر پیگیری جدی برای رفع چالش‌های ناشی از برون‌سپاری تأکید نمود.