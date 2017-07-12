امیدوارم رییس سازمان سینمایی از گروه «هنر و تجربه» حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «زمانی دیگر» Another Time نخستین ساخته بلند سینمایی ناهید حسنزاده به تهیهکنندگی فری ملک مدنی در صدوسی و نهمین آیین دیدار
گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ساعت ۲۱ دوشنبه شب ۱۹ تیر ماه جاری در سالن «فردوس» موزه سینما روی پرده رفت.
ناهید حسنزاده نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «زمانی دیگر» گفت: ما فیلم «زمانی دیگر» را با دوستی و همدلی و با یک گروه جمع و جور در شرایط خیلی سختی در فیروزکوه ساختیم. در مورد موضوع فیلم باید بگویم به دلیل سالها سابقه فعالیت به عنوان ماما با کسانی که در چنین مشکلاتی گرفتار میشوند از نزدیک آشنایی دارم و درکشان میکنم.
وی ادامه داد: این اکران ویژه را به قربانیان بیگناه قتلهای ناموسی در ایران تقدیم میکنم؛ زنان و دخترانی که بر اثر سنتهای سفت و سخت و نگاه غلط میمیرند. باید کمک کنیم فیلم «زمانی دیگر» به مخاطبان اصلیاش برسد و در شهرستانها هم دیده شود تا چنین قتلهایی را دیگر در ایران نداشته باشیم.
کارگردان فیلم سینمایی «زمانی دیگر» درباره حواشی این روزهای گروه «هنر و تجربه» گفت: چند روزی میشود که میشنویم قصد دارند برای گروه «هنر و تجربه» کارهایی انجام دهند. همه میدانیم کسانی که برای گروه «هنر و تجربه» فیلم میسازند با بودجههای کمی کار میکنند و حداقل به حمایتهای معنوی سازمان سینمایی نیاز دارند. امیدوارم این موضوع با دخالت آقای محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی ختم به خیر شود.
در مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «زمانی دیگر» جواد نوروزبیگی، بایرام فضلی، فرید فرخندهکیش، بهزاد خداویسی، نسیم ادبی، لیلا موسوی، مسعود ردایی، محمد ساربان، شهرام اشرفیابیانه، سهی بانو ذوالقدر، علیرضا سعادتنیا، محمدرضا نجفی و ... حضور داشتند.
در بخش پایانی صدوسی و نهمین آیین دیدار گروه سینمایی «هنر و تجربه» فیلم سینمایی «زمانی دیگر» به نویسندگی و کارگردانی ناهید حسنزاده روی پرده رفت.
نظر شما