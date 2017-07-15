گفتگوی تلفنی شاه اردن و نخست وزیر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عبدالله دوم» شاه اردن و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی درباره عملیات استشهادی روز جمعه در قدس اشغالی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، شاه اردن در این تماس تلفنی ضمن محکوم کردن این عملیات، گفت: «من مخالف هرگونه خشونت در اماکن عبادتی هستم. ما باید از افزایش تنش اجتناب کرده و آرامش را در مسجدالاقصی برقرار کنیم.»

آنگونه که خبرگزاری رسمی اردن (پترا) اعلام کرد، «شاه اردن در گفتگو با نتانیاهو ضرورت بازگشایی مسجدالاقصی به روی نمازگزاران را خواستار شده است».

مشخص نیست که این گفتگوی تلفنی قبل از تصمیم نتانیاهو برای بازگشایی تدریجی مسجدالاقصی به روی نمازگزاران از روز یکشنبه انجام شده است یا خیر.

گفتنی است که بعد از عملیات شهادت طلبانه سه جوان فلسطینی که منجر به هلاکت دو نظامی رژیم صهیونیستی شد، اسرائیل مسجد الاقصی را بست و اجازه ورود نمازگزاران را به مسجد نداده است و به همین دلیل از روز جمعه اذان در مسجد پخش نشده است.

بر اساس این گزارش عدم پخش اذان در مسجد الاقصی برای اولین بار در طول نیم قرن پیش رخ داده که این مسأله شهروندان فلسطینی را در حالت شوک و بهت قرار داده است.

شیخ محمد حسین مفتی قدس، از همه شهروندان فلسطینی این شهر خواسته بود برای حضور در نماز جمعه به مسجد الاقصی بروند و اجازه ندهند سیاست ممنوعیت برگزاری نماز در مسجد الاقصی به وسیله اسرائیلی ها اجرا شود.

سازمان همکاری اسلامی به اقدامات صهیونیستها در مسجد الاقصی واکنش نشان داد و اعلام کرد: اقدام اسرائیل در بستن مسجدالاقصی و ممانعت از برگزاری نماز در آن جنایت و اقدامی خطرناک است.

این درحالی است که حماس نیز در واکنش به اقدامات صهیونیستها علیه فلسطینی ها در مسجد الاقصی و ممانعت از اقامه نماز و بستن این مسجد خواستار تشدید انتفاضه ضد صهیونیستها و تظاهرات در مقابل سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جهان به منظور فشار بر تل آویو برای دست برداشتن از اقدامات و جنایاتش شده بود.