محموله ۲ میلیاردی تلفن همراه قاچاق در بندرعباس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، اسماعیل مشایخ گفت: در راستای اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،مأموران ایستگاه بازرسی شهید میرزایی ، حین کنترل محورهای مواصلاتی و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۴۰۲ دستگاه تلفن همراه قاچاق که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه ارزش محموله مذکور بنا به نظر کارشناسان دو میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم به همراه کالای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی بندرعباس با قدردانی از مردم، از آنان خواست : در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت قاچاقچیان با تماس بموقع با ۱۱۰ ، پلیس را در مقابله جدی با قاچاقچیان کالا و ارز یاری کنند.