به گزارش خبرنگار مهر، ایلوش وزیری افزود: جناغیهای بزرگراهی به قسمتهایی از بزرگراهها اطلاق میشوند که رمپهای خروجی و ورودی بزرگراهی از مسیر اصلی جدا شده و رانندگان را به بزرگراههای متقاطع هدایت میکند. تعرض به این محدوده که معمولاً از هاشور قرمز و خطوط ممتد جهت نمایش آن استفاده میشود، ممنوع است.
وی تصریح کرد: در ثبت تخلف ترددهای غیرمجاز، در محل جناغیهای بزرگراه با قرار دادن دوربینهای هوشمند ترافیکی و شناسایی خودروهایی که خارج از صف در محل جناغی بزرگراه، وارد مسیر میشوند، کاهش تراکم ترافیک در آن منطقه و در نتیجه در بزرگراه را خواهیم داشت.
وزیری در ادامه با اشاره به اینکه در ساعات اوج ترافیک تردد غیرمجاز از روی این محدوده سبب پس زدگی ترافیک در بالادست مسیر اصلی میشود، افزود: شرکت کنترل ترافیک تهران درنظر دارد در راستای توسعه سامانههای هوشمند حمل و نقل، اقدام به استفاده از سامانههای پلاک خوان در این محدودهها نماید. افزایش ایمنی و نظم تردد در محورهای بزرگراهی از مزایای بکارگیری این سیستم است.
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