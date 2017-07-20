به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از آستان نیوز، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجتماع عزاداران صادقیون و مراسم گرامیداشت شهدای محله سیدی که چهارشنبه شب در مشهد برگزار شد، فرهنگ اسلام و تشیع را مدیون آموزه‌های آن حضرت معرفی و عنوان کرد: تفسیر، حدیث، کلام، فقه و همه علوم اسلامی مدیون مکتب امام صادق(ع) است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: مهم‏ترین راه ایجاد محبت نسبت به اهل بیت (ع)، آگاهی از معرفت و کمالات و شناخت فضایل وجودی آن بزرگواران است. اینکه اسلام تأکید بسیاری بر محبت اهل بیت (ع) دارد، مرادش محبت صرف نیست؛ زیرا محبت مقدمه و مؤخره‌ای دارد. مقدمه آن، کسب معرفت نسبت به اهل بیت (ع)و مؤخره آن اطاعت و تبعیت از ایشان است.

وی با اشاره به این حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که می‌فرمایند هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشانسد به مرگ جاهلیت مرده است ،تصریح کرد: معرف و شناخت مقدمه محبت است، زیرا محبتی که از طریق شناخت و معرفت به دست بیاد در فراز و فرودها و لغزشگاه‌ها زندگی از بین نمی‌رود.

رئیسی با بیان اینکه معرفت دو قسم است، اظهار کرد: یکی از اقسام معرفت، معرفت شناسنامه‌ای بوده، اما قسم دوم معرفت، مربوط به شناخت جایگاه ولایی امام است، از این روی در روایات نیز بر ارزش زیارتی تأکید شده که «عارفا به حقه» باشد.

تبیین جریان امامت و ولایت

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه تمام حضرات معصومین (ع) بر دعوت انسان‌ها به توحید و یکتا پرستی، اطاعت از باید و نبایدهای الهی و تثبیت مقام ولایت برای بشریت تاکید داشتند، عنوان کرد: امام صادق(ع) نیز مانند دیگر امامان، محور برجسته‌ی دعوتش را موضوع «امامت و ولایت» و «استکبار ستیزی» قرار داده بودند، ایشان در احادیثی امامان پیش از خود را یکایک نام می‌برند و به امامت آنان و اینکه اطاعت از فرمانشان واجب و حتمی است، شهادت می‌دهند و جریان امامت و ولایت را برای مردم تبیین می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در اسلام پس از توحید به هیچ امری به اندازه معرفت به «امامت» تاکید نشده است، خاطرنشان کرد: از آن سبب معرفت به ائمه اطهار (ع) و ولایت مورد تأکید است که راه گم نشود. چراکه در طی طریق حق، شیاطین مختلفی در کمین هستند و انسان اگر بخواهد در این مسیر دچار چرخش و انحراف نشود، تنها راهش معرفت و شناخت نسبت به حضرات معصومین (ع) است. در طول تاریخ بشریت همواره جریان های باطل تلاش کردند با حق نشان دادن خود فضا را غبار آلود و انسان‌ها را برای کسب منافع مادی خود گمراه کنند.

ضدیت با استکبار، اصول اساسی اسلام است

رئیسی ضدیت با استکبار را یکی از اصول مهم دین اسلام برشمرد و خاطرنشان کرد: همواره ضدیت با استکبار جزو سیره و سلوک زندگی پیشوایان دین بوده و یک گفتمان واحد میان تمام اولیای دین وجود داشته که دعوت به توحید و عدالت اجتماعی و مبارزه با استکبار و تلاش برای حاکمیت حق بوده است.

وی افزود: هیچکدام از امامان و پیشوایان الهی با ظلم سازش نکردند، اگرچه ممکن است روش‌های متفاوتی را استفاده کرده باشند اما ارزش‌ها هیچگاه تغییر نکرده، گفتمان تمام امامان تاکید بر ولایت الهی و با مبارزه با ظلم و طاغوت بوده است.

وی ابراز کرد: اندیشه‌ها، راهبردها و آموزه‌های رهبری همان گفتمان حضرت امام خمینی (ره) است و بین این دو نمی‌توان تفاوت قائل شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مراقبت از حدود و ارزش‌های اسلامی‌، اهتمام بر حفظ هویت و اصالت ارزش‌های الهی، رعایت عدالت در تمام شئون زندگی انسانی و ضدیت با ظلم و استکبار جهانی از جمله گفتمان‌های امام و رهبری است که مبتنی برگفتمان اسلام و ائمه اطهار (ع) می‌باشد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه نیاز به الگوپذیری را یکی از احساسات آدمی معرفی کرد و با بیان اینکه استکبار با امپراتوری رسانه‌ای خود تلاش می‌کند الگوهای توحیدی را در جوامع مسلمان تغییر دهد، اظهار کرد: قرآن کریم برای پیشگیری از انحراف، الگوهایی همچون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ابراهیم خلیل (ع) را به عنوان الگوهای بشریت معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه خداوند در وجود همه انسان‌ها حس الگوپذیری را قرار داده است، عنوان کرد: عاشورا الگویی ایثار، عزت، فداکاری، ایستادگی، شجاعت، عبودیت، عشق، اخلاص، حماسه، سرافرازی و بسیاری از کمالات انسانی برای بشریت است.

مردم متدین ایران پشتیبانان همیشه در صحنه نظام اسلامی

وی مردم متدین ایران اسلامی را پشتیبانان همیشه در صحنه نظام مقدس اسلامی دانست و گفت: حضور همیشگی مردم در عرصه‌های مختلف موجب عزت و سربلندی این نظام الهی بوده است، چه در عرصه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، چه دفاع از حرم و حریم و چه حضور با بصریت در عرصه‌های مختلف سیاسی، مردم همواره پشتیبان نظام و کشور بوده‌اند.

رئیسی با بیان اینکه بزرگترین رسالت و مأموریت ما خدمتگذاری به مردم است، اظهار کرد: بنده شأن خادمی مردم را برای خود قائل هستم، بدون تردید هر گره‌ای از زندگی مردم گشوده شود رضای حضرت رضا(ع) را به دنبال خواهد شد، لذا نسبت به اختلافاتی که در رابطه با برخی املاک و اراضی وجود دارد بنای ما بر این است که تدبیری اندیشیده شود تا در کمترین زمان ممکن ضمن رعایت نظر واقف و حقوق موقوفه، مشکلات مردم نیز برطرف شود.