تاکید بر گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی/دعوت سوریه از جهانگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در نشست کمیته سیاسی مشترک دو کشور و رایزنی با مقامات سوریه به دمشق سفر کرده است با «محمد عماد خمیس» نخست وزیر سوریه دیدار و پیرامون تحولات جاری و همکاری های دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی گفتگو و تبادل نظر کرد.

نخست وزیر سوریه در این ملاقات با اشاره به دعوت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: امیدوارم به زودی شاهد سفر جهانگیری به سوریه باشیم تا بتوانیم موضوعات مختلف همکاری های اقتصادی دو کشور را پی گیری و مورد توافق قرار دهیم.

جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه نیز با اشاره به روابط استراتژیک دو کشور بر ضرورت اجرایی شدن توافق های به عمل آمده بین طرفین در زمینه های اقتصادی تاکید کرد.

محمد عماد خمیس در پایان با تشکر از حمایت های اقتصادی و سیاسی ایران از سوریه بر ضرورت ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.