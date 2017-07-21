درآمد عمده کانالهای ماهواره ای از قاچاق مکالمات بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام آخرین وضعیت معضل قاچاق مکالمات بین الملل در کشور را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه حجم قاچاق مکالمات بین الملل یکی از چالشهای چند سال اخیر حوزه ارتباطات کشور بوده است، اظهار داشت: اخیرا با رشد شبکه های پیام رسان از حجم مکالمات تلفنی بین الملل کاسته شده است اما با این وجود شاهد افزایش درآمد از محل این مکالمات هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: مقایسه درآمدهای دو سال اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت نشان از افزایش حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی درآمد در حوزه مکالمات بین الملل دارد.

وی با تاکید براینکه بخش اعظم این افزایش درآمد ناشی از مقابله موثر با قاچاق مکالمات بوده است، اضافه کرد: تحلیل دقیق صورت گرفته نشانگر این است که درآمد عمده برخی از کانالهای ماهواره ای از محل قاچاق مکالمه و نیز از جیب مردم ایران بوده است.

آذری جهرمی گفت: متاسفانه برای مقابله با همین کانالها بودجه های متعددی در بخشهای مختلف کشور هزینه شده است غافل از اینکه ارتزاق آنها از بازار مکالمات ایران صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مقابله صورت گرفته با قاچاق مکالمات بین الملل موثر بوده است، افزود: هنوز جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد و بزودی جزئیات بیشتری را با افکار عمومی به اشتراک خواهیم گذاشت.