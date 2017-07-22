اشتباهات AFC درباره باشگاه پرسپولیس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به ورودی و خروجی تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، درباره شرایط این دو باشگاه هم مطالبی را منتشر کرده است.

در بخش مربوط به باشگاه الاهلی عربستان آمده است: « به غیر از جذب احمد الزین، الاهلی تا روز سه‌شنبه که کلادمیر دسوزا برزیلی را از کلاب بروژ جذب کرده بود، چند تغییر در لیست بازیکنانش داشت. تیم سرگئی ربروف روز سه‌شنبه بعد از حدود ۲ ماه اولین بازی‎اش را انجام داد و در دیداری دوستانه با نتیجه ۴ بر یک مغلوب تیم فوتبال اودینزه ایتالیا شد.

دیدار بعدی الاهلی در روز ۲۳ جولای و قبل از شروع لیگ عربستان سعودی که در تاریخ ۱۲ آگوست است، مقابل تیم ترکیه‎ای قونیه اسپور خواهد بود. این تیم جده‎ای قبل از بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس باید با الاتفاق و الفاتح بازی کند.»

AFC همچنین درباره پرسپولیس نوشت: « شجاع خلیل زاده از سپاهان و گادوین منشا و سیامک نعمتی از پیکان ورودی های پرسپولیس هستند. از دو ماه پیش تا به حال پرسپولیس با جذب چند بازیکن ترکیب تیمش را تقویت کرده، اما تنها بازیکنی که جدایی‎اش از این تیم تائید شد رامین رضاییان، بازیکن ۲۷ ساله بوده که به تیم اوستنده بلژیک ملحق شده است. از طرفی انتظار می‎رود انتقال سروش رفیعی، هافبک این تیم به تیم الخور قطر نهایی شود و پرسپولیس برای پر کردن جای خالی او به دنبال جذب بشار رسن، هافبک باشگاه نیروی هوایی عراق است.

غول ایرانی در تاریخ ۹ جولای در دیداری دوستانه به مصاف آرسنال کیف، تیم دسته دومی اوکراینی رفت که در پایان بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. این تیم باید از عنوان قهرمانی در رقابت‎های لیگ ایران دفاع کند. لیگ ایران از اواخر ماه آغاز شده و دیگر تورنمنت پیش روی پرسپولیس دیدار مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا مقابل الاهلی است. این تیم اخیرا در فینال سوپرکاپ ایران به مصاف نفت تهران رفت و به برتری ۳ بر صفر رسید.»

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی این گزارش را منتشر کرده که حضور سروش رفیعی در تیم الخور قطعی شده است. همچنین این سایت در لیست ورودی های پرسپولیس نام آدام همتی و شایان مصلح را ذکر نکرده است.