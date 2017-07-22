موشک صیاد ۳ از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مراسم افتتاح رسمی خط تولید انبوه و تحویل دهی موشک صیاد ۳ که با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز برگزار شد، گفت: بحث امروز ما فقط تولید یک موشک و یک سیستم تولیدی نیست، بلکه بحث امروز ما تولید یک تکنولوژی است که در آن مجموعه ای از علوم فیزیک، شیمی و الکترونیک در کنار هم قرار گرفته و یک سیستم کاملا بومی و با تعریفی که از تهدیدهای موجود برای کشور وجود دارد در صنایع دفاعی تولید شده است.

وی ادامه داد: به لطف خدا و با توسل به دانش بومی صنایع دفاعی موشک صیاد ۳ که از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است، وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور می شود،

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تصریح کرد: موشک صیاد ارتقا یافته موشک تلاش و صیاد یک و دو است که قابلیت های بسیاری در جنگ الکترونیک دارد و می توان علیه اهداف با سطح قابلیت راداری بسیار کم که در لبه تکنولوژی جهان است، استفاده شود.

امیر اسماعیلی افزود: این سیستم موشکی به صورت فعال و نیمه فعال قابلیت استفاده دارد و این تکنولوژی در دنیا تنها در دست چند کشور محدود است. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و تهدید با تکیه بر صنایع دفاعی خود توانسته به این دانش دست پیدا کند.