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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

امیر اسماعیلی:

موشک صیاد ۳ از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است

موشک صیاد ۳ از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) گفت: با توسل به دانش بومی صنایع دفاعی موشک صیاد ۳ که از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است، وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مراسم افتتاح رسمی خط تولید انبوه و تحویل دهی موشک صیاد ۳ که با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز برگزار شد، گفت: بحث امروز ما فقط تولید یک موشک و یک سیستم تولیدی نیست، بلکه بحث امروز ما تولید یک تکنولوژی است که در آن مجموعه ای از علوم فیزیک، شیمی و الکترونیک در کنار هم قرار گرفته و یک سیستم کاملا بومی و با تعریفی که از تهدیدهای موجود برای کشور وجود دارد در صنایع دفاعی تولید شده است.

وی ادامه داد: به لطف خدا و با توسل به دانش بومی صنایع دفاعی موشک صیاد ۳ که از کلاس موشک های برد متوسط به بالا است، وارد شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور می شود،

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تصریح کرد: موشک صیاد ارتقا یافته موشک تلاش و صیاد یک و دو است که قابلیت های بسیاری در جنگ الکترونیک دارد و می توان علیه اهداف با سطح قابلیت راداری بسیار کم که در لبه تکنولوژی جهان است، استفاده شود.

امیر اسماعیلی افزود: این سیستم موشکی به صورت فعال و نیمه فعال قابلیت استفاده دارد و این تکنولوژی در دنیا تنها در دست چند کشور محدود است. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و تهدید با تکیه بر صنایع دفاعی خود توانسته به این دانش دست پیدا کند.

کد مطلب 4037443
هادی رضایی

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