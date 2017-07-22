حضور جت آموزشی کوثر در نمایشگاه هوایی ماکس ٢٠١۷

به گزارش خبرنگار مهر از مسکو، جت آموزشی رزمی کوثر که نمونه کوچک شده آن در غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه هوافضای روسیه (ماکس ٢٠١٧) حضور دارد، مورد توجه و استقبال کارشناسان و متخصصین صنعت هوایی دنیا قرار گرفتن است.

جت آموزشی-رزمی کوثر که به منظور آموزش های پیشرفته خلبانی (UPT و CCT) طراحی و ساخته شده، با سطح بال ١٢ متر، ارتفاع ٤.٧ مترو بیشینه وزن برخاست ٦١٨٠ کیلوگرم، از توانایی اجرای ماموریت های آموزشی و رزمی سبک را با دو خلبان برخوردار است.

طول باند کم برای نشست و برخواست و برد ١٥٠٠ کیلومتری از دیگر ویژگی های جت آموزشی-رزمی کوثر است.

امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در حاشیه نمایشگاه ماکس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه نمونه جت آموزشی-رزمی کوثر در این نمایشگاه اظهار داشت: طراحی این هواپیما مختص جمهوری اسلامی ایران است و کپی هیچ هواپیمای دیگری نیست و امیدواریم در دوره های بعدی این هواپیما را برای صادرات و نمایش هوایی به این نمایشگاه بیاوریم.

وی گفت: نمایش جت کوثر در این نمایشگاه نمایانگر قدرت و توانمندی جوانان و متخصصین صنایع هوایی کشور است.