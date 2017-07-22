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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

اپوزیسیون ونزوئلا دیوان عالی را به چالش کشید

اپوزیسیون ونزوئلا دیوان عالی را به چالش کشید

اپوزیسیون حاکم بر پارلمان ونزوئلا در اقدامی نمایشی که نشانه قدرت گرفتن دولت موازی است، قضات جدیدی را برای دیوان عالی کشور انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اپوزیسیون حاکم بر پارلمان ونزوئلا در اقدامی نمایشی با انتصاب ۳۳ قاضی جدید برای دیوان عالی کشور، به بحران سیاسی که از ماه آوریل این کشور آمریکای لاتین را فراگرفته، بیش از پیش دامن زد.

گفتنی است اقدام نمادین پارلمان می تواند به تشکیل دولت موازی در ونزوئلا سرعت بیشتری ببخشد.

 این در حالی است که دیوان عالی از مراجع مدنی و نظامی ونزوئلا خواست تا در برخورد با رای پارلمان شدت عمل به خرج دهند.

اپوزیسیون دیوان عالی را به جانبداری از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا متهم می کند.

انتصاب قضات جدید، دومین اقدام نمایشی پارلمان در یک هفته اخیر بعد از برگزاری همه پرسی صوری بود که با هدف تضعیف خواست مادورو برای ایجاد مجلس مؤسسان تشکیل شد.

در عین حال، اپوزیسیون امروز شنبه مردم کاراکاس- پایتخت ونزوئلا- را به برگزاری تظاهرات به سمت ساختمان مرکزی دیوان عالی دعوت کرد.

 این در حالی است که ونزوئلا پنجشنبه گذشته هم شاهد اعتصاب سراسری بود که نتیجه آن کشته شدن ۳ نفر و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر بود.

اپوزیسیون می گوید ۸۵ درصد از مردم کشور در اعتصاب حضور داشتند.

معترضین که از ضعف اقتصادی دولت به تنگ آمده اند خواهان برکناری مادورو و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند حال آنکه وی تحولات اخیر را حاصل کودتای اپوزیسون غربگرا می داند.

کد مطلب 4037759
مریم خرمایی

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