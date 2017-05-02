۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

مادورو: مردم قانون اساسی را بازنویسی کنند

رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار بازنویسی قانون اساسی با مشارکت مردم عادی شد تا به این ترتیب توطئه اپوزیسیون برای براندازی دولت کاراکاس خنثی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا از تصمیم برای ایجاد مجلس مؤسسان جدید برای بازنویسی قانون اساسی این کشور خبر داد.

اما ایجاد این مجلس ملی که اعضای آن را شهروندان عادی ونزوئلا تشکیل می دهند، بهانه ای به دست اپوزیسیون داد تا بار دیگر مادور را به تلاش برای دور زدن پارلمان متهم کنند.

گفتنی است اختیار پارلمان ونزوئلا به دست مخالفین دولت چپگرای کاراکاس است.

اپوزیسون ونزوئلا از یک ماه گذشته، مردمی را که از بحران اقتصادی این کشور به ستوه آمده اند به اعتراض جمعی و حضور در خیابان ها تحریک می کند.

این در حالی است که مادورو کاستی های کشور نفت خیز ونزوئلا را ناشی از کودتای اقتصادی اپوزیسون غربگرا و همدستی مخالفین با آمریکا می داند.

«جولیو بورگس» رئیس پارلمان ونزوئلا مدعی است تصمیم اخیر مادورو در راستای تلاش برای نقض حق رای مردم صورت می گیرد.

تظاهرات علیه دولت کاراکاس که از اول ماه میلادی آوریل آغاز شد، تاکنون ۲۸ کشته در پی داشته است.

اپوزیسیون خواستار برکناری مادورو و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

مریم خرمایی

