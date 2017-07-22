به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران، هر ساله دهه کرامت را در قالب جشنوارهای فرهنگی- هنری با نام ماه هشتم با برنامههایی گوناگون در دو حوزه تخصصی موزهداری و کتابداری و آموزشهای تخصصی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی گرامی داشته، خدمات گوناگون فرهنگی و هنری به دوستداران فرهنگ و تمدن ایران و اسلام عرضه میکند. نهمین جشنواره ماه هشتم، از ۳ تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ خورشیدی برپا میشود.
گشایش دو تالار جدید موزهای، نمایشگاه آثار تاریخی و کتاب های مربوط به حضرت امام رضا علیهالسلام، نشستهای تخصصی در حوزههای علوم اسلامی، وقف، تاریخ و فرهنگ، کارگاههای آموزشی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، تورهای ویژه وقفگردی و صحنه و پشت صحنه موزه، رونمایی کتاب، نمایشگاههای سیار در منطقههای محروم ایران و مرکز همگانی و آموزشی تهران، کارگاههای تخصصی کودکان و نوجوانان ویژه کودکان محروم، مهمترین برنامههای این جشنواره در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به شمار میآمد. برنامه محوری این جشنواره در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، گشایش دو تالار جدید موزهای در کتابخانه و موزه ملی ملک خواهد بود که فرصتی مناسب برای به نمایشگذاشتن آثار جدید موزهای بر اساس استانداردهای روزآمد موزهداری خواهد بود. آیین گرامیداشت میلاد امام رضا علیهالسلام نیز به عنوان یکی از جشنهای وقفنامهای کتابخانه و موزه ملی ملک، پایانبخشی بر برنامههای نهمین جشنواره فرهنگی- هنری ماه هشتم در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران خواهد بود.
کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی دعوت میکند، در دهه کرامت ۱۳۹۶ خورشیدی با حضور در این گنجینه وقفی به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد»، از برنامههای گوناگون فرهنگی به ویژه نمایشگاهها، نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی بهره بگیرند. کتابخانه و موزه ملی ملک، جزییات برنامههای یادشده را در روزهای آینده اعلام میکند.
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