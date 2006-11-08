ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش قانونمند می شود

محمدرضا محدث خراسانی درگفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی ایجاد تعادل میان کمبود و مازاد نیروی انسانی در مناطق مختلف آموزش و پرورش گفت : علاقمندی آموزگاران برای تدریس در اطراف محل زندگی خود منجر به تراکم و کمبود نیرو در بسیاری از مناطق آموزشی کشور شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش افزود : این امر موجب شده تا تعداد زیادی از افراد با سابقه تدریس خانه نشین باشند و از سوی دیگر دانش آموزان مناطق محروم از کمبود معلم رنج ببرند.

وی تاکید کرد : معلمان مازادی که به دلیل دوری محل زندگی و تدریس در حال حاضر بیکار هستند می توانند با مراجعه به رؤسای سازمان های آموزش و پرورش مناطق محروم آمادگی خود را برای فعالیت در این مناطق اعلام کنند و از حمایت های آموزش و پرورش بهره مند شوند.

محدث خراسانی، قوانین طرح ساماندهی نیروی انسانی را در راستای جذب معکوس نیرو از مناطق برخوردار به محروم اعلام کرد و افزود : اختصاص امتیاز به معلمان در مناطق محروم می تواند در ایجاد انگیزه برای این افراد و برقراری تعادل میان دو ضعف کسری و اضافه نیرو تاثیرگذار باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، اعلام این امتیازها و چگونگی واگذاری آن را به زمان نهایی شدن این قانون موکول کرد.