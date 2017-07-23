به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود حبیب الله کاسه ساز در حالی از ساعت ۱۴ در مسجد نور شهر تهران برگزار شد که تعداد قابل توجهی از هنرمندان در کنار مسئولان فرهنگی کشور از جمله سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما حضور داشتند.

علیرضا رضاداد، علی مرادخانی، حبیب ایل بیگی، مهدی شفیعی، احمد مسجدجامعی، حسن بیادی، سردار منتظرالمهدی، حجت‌الاسلام ابوترابی‌ فرد، منوچهر شاهسواری، سیدمحمد حسینی، مسعود ده نمکی، سیدجواد هاشمی، رضا کیانیان، محسن محسنی‌نسب، سعید سهیلی، حمید بهمنی، مسعود جعفری جوزانی، محمدرضا شرف‌ الدین، خسرو احمدی، سعید ملکان، داریوش باباییان،‌ قاسم قلی‌پور، ناصر عنصری، کامران ملکی، شفیع آقامحمدیان، فخرالدین صدیق‌ شریف، سیاوش حقیقی، رضا کیانیان، سیامک اطلسی، امین حیایی،‌ حبیب اسماعیلی، روح‌الله برادری، محمود گبرلو، محمد نشاط، بیژن امکانیان، جواد شمقدری، محمدحسین فرح بخش، امیرحسین شریفی، علی‌اکبر ثقفی، هاشم میرزاخانی، محمدعلی باشه آهنگر، حبیب احمدزاده، عباس رافعی، هادی ساعی و ... در این مراسم حضور داشتند.

حبیب الله کاسه‌ساز تهیه کننده سینما چهارشنبه ۲۸ تیر پس از تحمل یک دوره بیماری سخت سرطان در بیمارستان بقیه الله درگذشت.