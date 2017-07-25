به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جمع کارکنان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان کرد: شرط لازم برای هر کار و عملی، علم است.

وی با بیان اینکه علم بدون مهارت کارایی ندارد، اظهار کرد: باید علم را وارد میدان عملیاتی کرده و از ان نیز حداکثر بهره برداری را کنیم.

وی بیان کرد: طی سال های گذشته برای کسب مهارت باید سال ها نوکری و شاگردی می شد و مهارت ها نیز به صورت قطره چکانی کسب می شد.

آیت الله عبادی ادامه داد: خوشبختانه در شرایط کنونی سرمایه گذاری های زیادی با نیروها کار ماهر به کمک جوانان آمده که باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی خواستار تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص موقعیت و رشته های فنی و حرفه ای شد و اظهار کرد: باید عموم مردم نیز از این بستر آگاهی داشته و مورد استفاده قرار دهند.

آیت الله عبادی بیان کرد: بسیاری از افراد جویای کار بوده و شرایط جذب را دارا هستند اما به دلیل نقص مهارت پذیرفته نمی شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین مهارت ها باید به گونه ای باشد که بعد از گذشت مدتی در کارش نقصی ظاهر نشود.

وی بیان کرد: بر هر انسان مسلمان واجب است که برای بدست آوردن روزی حلال، کسبی داشته باسد تا به سمت حرام نیز نرود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اگر معاش خانواده از راه حرام باشد، دعاها نیز تاثیری ندارد، گفت: خداوند نیز فرموده است: «من اجابت دعا را در روزی حلال قرار دادم.»

وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای سهم بزرگی در تاثیرگذاری اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: اقدامات فنی و حرفه ای به گونه ای بوده که افراد را بر روی پای خودشان می ایستند.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی هم در این دیدار بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ مرکز دولتی و ۱۶۲ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان فعال است.

حسین خوشایند بیان کرد: در مراکز دولتی ۴۵۰ حرفه شغل به صورت رایگان در سطح خراسان جنوبی ارائه می شود.

وی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۲۱ هزار نفر دوره معاول سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش های فنی حرفه ای در بخش دولتی را فرا گرفته اند.