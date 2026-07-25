به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، با اشاره به جایگاه انسان در نظام آفرینش اظهار کرد: خداوند متعال انسان را به‌عنوان خلیفه خود در زمین قرار داده است و یکی از مهم‌ترین مفاهیم این جایگاه، واگذاری مسئولیت تدبیر و مدیریت به انسان بر پایه علم و عدالت است.

وی با بیان اینکه خداوند مدبر همه امور عالم است، افزود: هرچه انسان دانش بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند نظام دقیق حاکم بر آفرینش را درک کند چراکه آثار تدبیر الهی در همه موجودات و پدیده‌های عالم قابل مشاهده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نظم موجود در طبیعت، گفت: از ساختار یک درخت تنومند جنگلی گرفته تا زندگی مورچه‌ها، موریانه‌ها و زنبورهای عسل، همه نشان‌دهنده نظام دقیق خلقت و تدبیر الهی هستند.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: زنبور عسل با وجود عمر کوتاه خود، مطابق فرمان الهی پیچیده‌ترین امور مربوط به تغذیه، تولید، پرورش نسل و ساختار زندگی را با دقت انجام می‌دهد، اما تفاوت اساسی انسان با دیگر موجودات این است که باید بسیاری از امور را بیاموزد.

اهمیت علم‌آموزی

وی با تأکید بر اهمیت علم‌آموزی و مهارت‌افزایی، اظهار کرد: حتی سخن گفتن نیز برای انسان نیازمند آموزش است و به همین دلیل، کسب علم، مهارت و تکنیک یک ضرورت اساسی در زندگی بشر به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خداوند همه امکانات، معادن، ذخایر، گیاهان، حیوانات و نعمت‌های مادی را در اختیار انسان قرار داده تا با بهره‌گیری از علم، فن و عدالت از این ظرفیت‌ها استفاده کند و مسیر تکامل را طی کند.

آیت‌الله عبادی تصریح کرد: هر اندازه انسان علم و عدالت را در زندگی فردی و اجتماعی پیاده کند، به تمدن انسانی نزدیک‌تر می‌شود و اگر این اقدامات با نیت الهی انجام شود، از برترین مصادیق تقرب به خداوند خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت کسب روزی حلال در آموزه‌های اسلامی، بیاتن کرد: تأمین معاش حلال برای خود و خانواده تنها یک امر مستحب نیست، بلکه واجب است و انسان همان‌گونه که نسبت به انجام نماز مسئولیت دارد، باید نیازهای خود و افراد تحت تکفلش را نیز از راه حلال تأمین کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آثار تحریم‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان طی ۴۷ سال گذشته تلاش کردند کشور را با تحریم‌ها زمین‌گیر کنند، اما نتیجه معکوس شد و همین فشارها موجب شکوفایی استعدادها، ابتکارها و خوداتکایی کشور شد.

وی افزود: اگر ملت ایران وابسته و جیره‌خوار دیگران باقی می‌ماند، این پیشرفت‌ها حاصل نمی‌شد.

مهارت‌آموزی زمینه‌ساز استقلال و خودکفایی

آیت‌الله عبادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مجموعه‌هایی که در مسیر رشد کشور و تربیت نسل توانمند نقش‌آفرینی می‌کند، آموزش فنی و حرفه‌ای است که با آموزش مهارت به جوانان، زمینه استقلال و خودکفایی آنان را فراهم می‌کند.

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش‌های مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: این آموزش‌ها باید در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز نظامی، سربازخانه‌ها و دیگر بخش‌های جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه انجام وظایف اداری با نیت الهی منافاتی ندارد، افزود: ممکن است فعالیت‌های افراد شغل آنان باشد، اما مأموریت اصلی انسان بندگی خداوند است و اگر وظایف قانونی، دینی و انسانی با نیت الهی انجام شود، علاوه بر انجام مسئولیت اداری، از ثواب الهی نیز بهره‌مند خواهد شد.

وی ادامه داد: چه خدمتی ارزشمندتر از اینکه به یک نوجوان یا جوان حرفه و مهارتی آموزش داده شود تا در تمام عمر برای تأمین معاش خود نیازمند دیگران نباشد.

آیت‌الله عبادی تأکید کرد: آموزش مهارت، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده افراد و جامعه است و هرچه در ارتقای کیفیت آموزش، تعمیق علمی، توسعه فناوری، صنعت و انتقال مهارت به نسل جوان تلاش شود، آثار و برکات بیشتری به همراه خواهد داشت.

آیت الله عبادی با تأکید بر اینکه توانمندسازی نسل جوان از طریق آموزش مهارت، مهم‌ترین راهکار مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است، گفت: هرچه جوانان به دانش، فن و مهارت‌های تخصصی مجهز شوند، وابستگی کشور کاهش یافته و زمینه خودکفایی، تولید و شکست سیاست‌های تحریمی دشمن بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تفاوت میان تمدن الهی و تمدن مادی غرب، گفت: تمدن وحشی امروز هنر خود را در کشتار، تخریب، ترور دانشمندان و نابودی جوامع انسانی می‌بیند، اما رسالت تمدن الهی و انسانی، ساختن، تربیت انسان، گسترش علم، خدمت به بشریت و ایجاد آینده‌ای روشن برای انسان‌هاست و این خدمات از مصادیق باقیات صالحات به شمار می‌رود.