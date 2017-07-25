به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید عصر سه شنبه و همزمان با برگزاری جشن مردمی گرامیداشت روز اردبیل که در محوطه شهیدگاه مجموعه بقعه شیخ صفی برگزار می شد، صورت گرفت.

روز چهارم مرداد از چند سال پیش به نام روز اردبیل نامگذاری شده و در این ایام آئین ها و جشن های خاصی برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل و جمعی از مدیران وزارتی و استانی در این بازدید سیدمحود علوی را همراهی می کردند.

کریم حاجی زاده در حاشیه این بازدید با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در مجموعه جهانی شیخ صفی تاکید کرد که بخش های مختلف مجموعه مورد بازدید وزیر اطلاعات و هیئت همراه قرار گرفت.

وی مزار شهدای چالدران، چینی خانه، گنبد الله الله، قبر شاه اسماعیل، موزه باستان شناسی، مسجد، جنت سرا، خانقاه، چله خانه و... را از مهمترین بخش های این بازدید برشمرد.

گفتنی است مجموعه نفیس و جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین به نام عارف نامدار شیخ صفی‌الدین اردبیلی جد سلاطین صفویه، در سال ۷۳۵ ه‍.ق به دست فرزند وی صدرالدین موسی بنا شد.

پس از شروع حکومت صفویه، به سبب ارادت شاهان صفوی به جد خود، واحدهای مختلفی به این مجموعه اضافه شد. این مجموعه در سال ۹۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.