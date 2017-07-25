به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود علوی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مردم اردبیل اضافه کرد: تمامی نقشه های شوم دشمنان برای اجرای برنامه های تروریستی در کشور طی این مدت نقش بر آب شده است.

وی با اشاره به دستگیری یا هلاکت عاملان ترورهای ناموفق تاکید کرد که با اقدامات صورت گرفته امروز هیچ گونه ناامنی در هیچ نقطه از کشور وجود ندارد.

وزیر اطلاعات اقدامات سریع و تاکتیکی سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران در کشف و خنثی سازی عملیات های تروریستی در کشور را موجب بهت و درماندگی کشورهای دنیا دانست و متذکر شد: وزارت اطلاعات افتخار این را دارد که در کنار نیروهای نظامی و انتظامی علاوه بر تامین آرامش، امنیت این مرزو بوم را به نحو احسن حفظ کند.

وی اضافه کرد: سربازان گمنام امام زمان امروز چشم بینا و گوش شنوای ملت هستند و به هیچ قدرتی اجازه نفوذ در کشور و ایجاد خرابکاری نمی دهد.

علوی حادثه اخیرتروریستی مجلس و حرم امام (ره) را یاد آورشد و بیان داشت: هر پنج عامل تروریستی با اینکه در ساعات اولیه کشته شدند، اما طی دو روز تمامی عوامل همکار مستقیم و غیرمستقیم دستگیر و ریشه های این اقدام بزدلانه شناسایی شد.