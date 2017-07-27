به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، پس از اینکه روز جمعه ایالات متحده اعلام کرد که شهروندان خود را از بازدید کره شمالی منع خواهد کرد، این کشور حتی از قبل هم منزویتر میشود.
با در نظر گرفتن تیترهای خبری نگران کنندهای که هر روز در مورد جمهوری دموکراتیک خلق کره منتشر میشود، اعتقاد عمومی بر این است که به سختی میتوان کسی را پیدا کرد که بخواهد برای مسافرت به آنجا برود. اما توریستهای بینالمللی از این کشور دیدن میکنند و شمار آنها هر سال هزاران نفر میرسد.
سیمون کاکرل، مدیرکل کوریو تورز، که یکی از بزرگترین شرکتهای بینالمللی فعال در زمینه مسافرت به کره شمالی است از طریق تلفن به سیانبیسی گفت: محدوده سنی توریستها از دانشآموزان تا بازنشستگان متفاوت است و این بسیار مرسوم است که افرادی که تمایل دارند تنها سفر کنند تورهای این کشور را رزرو میکنند.
لوپین تورز که یک شرکت مسافرتی انگلیسی است که در تورهای خود، سفر به کره شمالی را هم ارائه میدهد از طریق ایمیل به سیانبیسی اعلام کرد که ۷۵ درصد مسافران این تور را مردان تشکیل میدهند.
برای کوریو تورز، مسافران با ملیت آمریکایی و انگلیسی هر کدام ۲۰ درصد مشتریان این تورها را تشکیل میدهند. بقیه مشتریان این شرکت را مسافرانی از اروپای شمالی و غربی، همچنین استرالیاییها، کاناداییها، و مسافرانی از کشورهای خاورمیانه شامل اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی تشکیل میدهند.
درحال حاضر بازار توریسم غیر چینی این کشور سالانه ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر را شامل میشود که طبق آمار کاکرل نسبت به ۶۰۰۰ نفر توریست سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
اما طبق اعلام کاکرل درنهایت این چینیها هستند که سهم بزرگی از توریسم کره شمالی را به خود اختصاص میدهند؛ ۹۵ درصد. او میگوید که اکثر این افراد چینیهای غیر متمولی هستند که برای یک سفر یک روزه از مرز عبور میکنند و اغلب به دنبال نوستالژی گذشته قبل از صنعتی شدن چین در این کشور هستند.
این درحالی است که با افزایش تنشها بین آمریکا و کره شمالی، هیدر نوورت، سخنگوی دولت در بیانیهای اعلام کرد: به علت افزایش نگرانیها از ریسک جدی دستگیر شدن و حبس طولانیمدت شهروندان آمریکایی، مسافرت آنها به کشور کره شمالی برای حفظ جان آنها ممنوع خواهد شد.
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