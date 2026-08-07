امام جمعه رودان: تهدید دشمن نشانه درماندگی آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از مردم و موکب‌داران، اربعین را بزرگ‌ترین گردهمایی مؤمنان جهان برای زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست و اظهار کرد: توسعه مفهوم اربعین و نفوذ این فرهنگ در جوامع اسلامی کشورهای مختلف باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اربعین تنها اجتماع بدن‌ها نیست، بلکه تمرینی برای اعتماد، همکاری، اخوت ایمانی و مهربانی است؛ از این رو باید فضای اربعینی را در جامعه گسترش داد، چرا که جامعه اربعینی در برابر دشمن مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد بود.

بارانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تدابیر رهبر معظم انقلاب، ایستادگی مردم، رزمندگان و مسئولان کشور را عامل استیصال دشمن در جنگ اخیر عنوان کرد و گفت: تهدیدهای مکرر دشمن مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران، نشانه آشکار درماندگی آنهاست و خود نیز به خوبی می‌دانند که عملی کردن چنین تهدیدی، به منزله خودکشی تمام‌عیار برای خود و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌شان خواهد بود.

امام جمعه رودان همچنین با اشاره به جمع‌آوری تجهیزات و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و نگرانی متحدان آنها از این روند، تصریح کرد: امروز همگان به این باور رسیده‌اند که ملت بزرگ و عاشورایی ایران نه با تهدید و نه با حمله به تأسیسات خود به زانو درنخواهد آمد و به فضل الهی ادامه این روند به خروج آمریکایی‌ها از منطقه و فروپاشی متحدان آنها منجر خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بیانیه سازمان ملل متحد به مناسبت سالروز حمله اتمی آمریکا به ژاپن، اظهار داشت: جای تأسف دارد که در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به عامل این جنایت نشده است و در عین حال همان عاملان جنایت، خود را پرچمدار مبارزه با سلاح هسته‌ای معرفی می‌کنند.

حجت‌الاسلام بارانی با گرامیداشت روز خبرنگار، نقش خبرنگاران را فراتر از تولید خبر دانست و گفت: خبرنگار امانتدار حقیقت، حقوق ملت و کشور است و باید امیدآفرینی را در اولویت فعالیت‌های اطلاع‌رسانی خود قرار دهد.

وی در پایان با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، از خداوند متعال توفیق بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت (ع) را برای همگان مسئلت کرد.