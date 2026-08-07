به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا ناجی در سخنرانی پیش‌ازخطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به جایگاه اجتماعات مردمی اظهار کرد: اجتماعات مردمی در میادین و خیابان‌ها با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شده و تا زمان صدور امر از سوی ایشان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به تاریخچه تأسیس این نهاد در سال ۱۳۵۹ به دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، افزود: این شورا مسئولیت هماهنگی و راهبری مهم‌ترین مناسبت‌ها و مراسم‌های ملی، دینی و انقلابی کشور را بر عهده دارد و در بزنگاه‌های تاریخی از ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس گرفته تا ۱۳ آبان و آیین‌های بزرگداشت شهدا و حمایت از جبهه مقاومت، نقشی قرارگاهی و هماهنگ‌کننده ایفا می‌کند و به‌هیچ‌عنوان رقیب یا جایگزین دستگاه‌های دیگر نیست.

وی ویژگی ممتاز این شورا را جامعیت آن دانست و تصریح کرد: در جلسات این شورا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی، خدماتی، انتظامی، رسانه‌ای، شهرداری‌ها و نهادهای مردمی حضور دارند و هر یک متناسب با مأموریت قانونی خود به انجام‌وظیفه می‌پردازند؛ ضمن اینکه وظایف این نهاد با دستورالعمل ابلاغی در سال ۱۴۰۰ با محورهای مردمی‌سازی، نشاط‌بخشی و تقویت پیوند میان حلقه‌های میانی جوانان، نوجوانان و مساجد فعال توسعه یافته است.

حجت‌الاسلام ناجی اصفهان را شهر شهیدان خواند و تأکید کرد: مردم این خطه ولایت‌پذیری و حضور همیشگی در صحنه را به‌خوبی ثابت کرده‌اند، به‌طوری که در دوران دفاع مقدس نیز با توجه به حجم بمباران‌ها، به نسبت جمعیت و مساحت، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات رسانه‌ای دشمن برای تضعیف انسجام ملی، گفت: در فضای مجازی عده‌ای با تحریف سخنان مسئولان تلاش می‌کنند به تجمعات ضربه بزنند و ادعا کرده‌اند که تجمعات تا پایان صفر متوقف می‌شود، درحالی‌که حضور مردم در میادین و خیابان‌ها امنیت‌ساز است و ارکان حاکمیتی، فرهنگی و انقلابی شهر همگی یکپارچه بنای حمایت همه‌جانبه از این تجمعات را دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هر کلام و صدایی که بخواهد در میدان و خیابان بین مردم اختلاف و شکاف ایجاد کند و انسجام ملی را به هم بزند، به پشتوانه بصیرت مردم با قاطعیت خنثی خواهد شد.