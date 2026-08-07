خبرنگاران مدیران و مهندسان صحنه انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت صفری، ظهر جمعه، بمناسبت فرارسیدن ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی آگاهی‌بخشی در جامعه هستند و خبرنگاران با نقش‌آفرینی خود، علاوه بر ساختاردهی به افکار عمومی، به مهندسی و مدیریت صحنه اجتماعی می‌پردازند.

عضو شورای شهر اردبیل که خود را دارای ۳۰ سال سابقه همکاری نزدیک با خبرنگاران دانست، افزود: خبرنگاری کاری تولیدی و تقویتی است که در مسیر خود به رقابت و در نهایت به تأثیرگذاری بر ذهن‌ها می‌انجامد. امیدوارم تک‌تک شما عزیزان بتوانید پیام‌ها را به درستی به مخاطب برسانید و مطالتان مورد قبول واقع شود.

وی در پایان، این روز را از جایگاه شورای شهر اردبیل به همه خبرنگاران تبریک گفت و برایشان آرزوی توفیق کرد.