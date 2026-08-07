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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

خبرنگاران مدیران و مهندسان صحنه انقلاب هستند

خبرنگاران مدیران و مهندسان صحنه انقلاب هستند

اردبیل- عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با تبریک روز خبرنگار، رسانه‌ها را ارکان اصلی آگاهی‌بخشی جامعه دانست و گفت: خبرنگاران با نقش‌آفرینی خود، مدیران و مهندسان صحنه انقلاب هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، سلامت صفری، ظهر جمعه، بمناسبت فرارسیدن ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی آگاهی‌بخشی در جامعه هستند و خبرنگاران با نقش‌آفرینی خود، علاوه بر ساختاردهی به افکار عمومی، به مهندسی و مدیریت صحنه اجتماعی می‌پردازند.

عضو شورای شهر اردبیل که خود را دارای ۳۰ سال سابقه همکاری نزدیک با خبرنگاران دانست، افزود: خبرنگاری کاری تولیدی و تقویتی است که در مسیر خود به رقابت و در نهایت به تأثیرگذاری بر ذهن‌ها می‌انجامد. امیدوارم تک‌تک شما عزیزان بتوانید پیام‌ها را به درستی به مخاطب برسانید و مطالتان مورد قبول واقع شود.

خبرنگاران مدیران و مهندسان صحنه انقلاب هستند

وی در پایان، این روز را از جایگاه شورای شهر اردبیل به همه خبرنگاران تبریک گفت و برایشان آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 6910193

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