به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به شرایط منطقه و جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، به دنبال ضربه زدن به ایران هستند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و هوشیاری، این توطئهها را ناکام گذاشتهاند.
جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی
وی با بیان اینکه هدف دشمنان از ایجاد بحران در کشورهای منطقه، تضعیف جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت، امروز باید در مرزهای کشور با دشمن میجنگید و امنیت ایران با تهدیدهای جدیتری مواجه بود.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، اکنون جنگ رسانهای، روانی و شناختی را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان، به اهداف خود دست یابد.
خبرنگاری رسالتی بزرگ در مسیر آگاهیبخشی
آیتالله حسینی با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، نقش رسانهها را در هدایت افکار عمومی بسیار مهم دانست و گفت: خبرنگاری رسالتی ارزشمند و مقدس است، اما این جایگاه زمانی ارزشمند خواهد بود که اخبار صحیح، تحلیلهای دقیق و مطالب مبتنی بر منافع ملی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: انتشار اخبار نادرست یا تحلیلهای غیرواقعی، جامعه را از مسیر صحیح منحرف کرده و زمینه تصمیمگیریهای اشتباه را فراهم میکند.
اربعین جلوهای از اقتدار و کرامت اهل بیت (ع)
امام جمعه یاسوج با گرامیداشت اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نماد عشق، ایمان و اقتدار جهان اسلام توصیف کرد و از زائران، خادمان، مواکب و همچنین دولت و ملت عراق برای میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.
وی با اشاره به گستردگی خدماترسانی در مسیر پیادهروی اربعین، گفت: این برکات و نعمتها نتیجه تمسک به اهل بیت (ع) و عمل به دستورات الهی است.
هشدار نسبت به تفرقهافکنی در فضای مجازی
آیتالله حسینی مهمترین بخش سخنان خود را به ضرورت حفظ وحدت ملی اختصاص داد و تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز دارد و هر اقدامی که این وحدت را خدشهدار کند، در راستای اهداف دشمن است.
وی افزود: برخی افراد آگاهانه یا از روی غفلت، با توهین و تخریب مسئولان در فضای مجازی، به وحدت ملی آسیب میزنند و این رفتار در شرایط حساس کنونی، خیانت به منافع کشور محسوب میشود.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش دارد با ایجاد بیاعتمادی میان مردم و مسئولان، شکست خود را جبران کند و فضای مجازی یکی از مهمترین ابزارهای اجرای این نقشه است.
لزوم هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن
وی با اشاره به بیانات اخیر آیتالله عبدالله جوادی آملی، اظهار کرد: ایشان تأکید کردند که اقتدار جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی را با شکست و استیصال مواجه کرده است و این دستاورد، نتیجه مقاومت ملت ایران است.
آیتالله حسینی با اشاره به حوادث صدر اسلام و جنگ امام علی (ع) با معاویه، گفت: دشمن زمانی که در میدان نبرد شکست میخورد، با شعارهای فریبنده در پی ایجاد اختلاف در جبهه حق برمیآید و امروز نیز همین سناریو از طریق جنگ رسانهای و فضای مجازی دنبال میشود.
وی در پایان از مردم خواست با حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، زمینه ناکامی توطئههای دشمنان را فراهم کنند و برای عزت اسلام، پیروزی جبهه مقاومت و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) دعا کردند.
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