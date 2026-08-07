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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

خبرنگاران با صداقت و شجاعت سنگربانان جبهه آگاهی هستند

خبرنگاران با صداقت و شجاعت سنگربانان جبهه آگاهی هستند

نکا - امام جمعه نکا، امانت‌داری، صداقت، شجاعت و عزت‌نفس را از مهم‌ترین ویژگی‌های خبرنگاران دانست و تأکید کرد: اصحاب رسانه با دفاع از ارزش‌ها نقش مهمی در هدایت افکار عمومی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پایبندی به اخلاق و آداب اسلامی، با گرامیداشت روز خبرنگار به جایگاه مهم و مسئولیت خطیر اصحاب رسانه در جامعه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی اجتماعی در مسیر روشنگری و تبیین حقیقت است، اظهار کرد: خبرنگاران باید با رعایت اصول اخلاقی، صداقت و امانت‌داری، واقعیت‌ها را به درستی به جامعه منتقل کنند.

امام جمعه نکا با تأکید بر اینکه شجاعت و عزت‌نفس از ویژگی‌های مهم یک خبرنگار متعهد است، افزود: خبرنگار باید در مسیر انجام وظیفه خود، حقیقت را بیان کند و با مسئولیت‌پذیری از ارزش‌های جامعه دفاع کند.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی با اشاره به نقش اثرگذار رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی تصریح کرد: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌توانند در ارتقای سطح شناخت مردم، تقویت امید در جامعه و تبیین درست مسائل مختلف نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه دو وظیفه مهم بر عهده دارند، گفت: نخستین وظیفه خبرنگاران، دفاع از ارزش‌های اسلامی، دینی و آرمان‌های جامعه و دومین وظیفه، افزایش سطح آگاهی و بصیرت مردم از طریق انتشار اخبار صحیح، دقیق و منصفانه است.

خطیب جمعه نکا با اشاره به مجاهدت‌های خبرنگاران در نقاط مختلف جهان، اظهار کرد: خبرنگاران در بسیاری از حوادث و بحران‌ها در خط مقدم روایت حقیقت حضور دارند و برای انجام رسالت خود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران در غزه، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ غزه، بیش از ۱۷۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در مسیر انعکاس حقیقت و رساندن صدای مظلومان به جهانیان به شهادت رسیدند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم و تأثیرگذار رسانه در جهان امروز است.

امام جمعه نکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت مردم ایران در طول ۱۶۰ شب گذشته، اظهار کرد: این ایستادگی جلوه‌ای از استقامت و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: مردم ایران در سال‌های گذشته بحران‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند و با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، همواره در برابر سختی‌ها ایستادگی کرده‌اند؛ پایداری و استقامت این ملت شایسته تقدیر و ستایش است.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی در پایان با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، بر ضرورت پایبندی اصحاب رسانه به اخلاق حرفه‌ای، صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری در مسیر اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

کد مطلب 6910242

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