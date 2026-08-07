خبرنگاران با صداقت و شجاعت سنگربانان جبهه آگاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این شهرستان، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پایبندی به اخلاق و آداب اسلامی، با گرامیداشت روز خبرنگار به جایگاه مهم و مسئولیت خطیر اصحاب رسانه در جامعه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی اجتماعی در مسیر روشنگری و تبیین حقیقت است، اظهار کرد: خبرنگاران باید با رعایت اصول اخلاقی، صداقت و امانتداری، واقعیتها را به درستی به جامعه منتقل کنند.
امام جمعه نکا با تأکید بر اینکه شجاعت و عزتنفس از ویژگیهای مهم یک خبرنگار متعهد است، افزود: خبرنگار باید در مسیر انجام وظیفه خود، حقیقت را بیان کند و با مسئولیتپذیری از ارزشهای جامعه دفاع کند.
حجتالاسلام محمدی لائینی با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در افزایش آگاهی عمومی تصریح کرد: خبرنگاران با اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه میتوانند در ارتقای سطح شناخت مردم، تقویت امید در جامعه و تبیین درست مسائل مختلف نقشآفرینی کنند.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه دو وظیفه مهم بر عهده دارند، گفت: نخستین وظیفه خبرنگاران، دفاع از ارزشهای اسلامی، دینی و آرمانهای جامعه و دومین وظیفه، افزایش سطح آگاهی و بصیرت مردم از طریق انتشار اخبار صحیح، دقیق و منصفانه است.
خطیب جمعه نکا با اشاره به مجاهدتهای خبرنگاران در نقاط مختلف جهان، اظهار کرد: خبرنگاران در بسیاری از حوادث و بحرانها در خط مقدم روایت حقیقت حضور دارند و برای انجام رسالت خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران در غزه، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ غزه، بیش از ۱۷۰ خبرنگار و فعال رسانهای در مسیر انعکاس حقیقت و رساندن صدای مظلومان به جهانیان به شهادت رسیدند که این موضوع نشاندهنده جایگاه مهم و تأثیرگذار رسانه در جهان امروز است.
امام جمعه نکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت مردم ایران در طول ۱۶۰ شب گذشته، اظهار کرد: این ایستادگی جلوهای از استقامت و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: مردم ایران در سالهای گذشته بحرانهای بسیاری را پشت سر گذاشتهاند و با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، همواره در برابر سختیها ایستادگی کردهاند؛ پایداری و استقامت این ملت شایسته تقدیر و ستایش است.
حجتالاسلام محمدی لائینی در پایان با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای، بر ضرورت پایبندی اصحاب رسانه به اخلاق حرفهای، صداقت، دقت و مسئولیتپذیری در مسیر اطلاعرسانی تأکید کرد.
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