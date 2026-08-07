به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی در خطبه های نماز جمعه این هفته با تأکید بر جایگاه رسانه در جامعه، اظهار کرد: خبر، تحلیل و مجموعه اطلاعاتی که در جامعه منتشر می‌شود، به هوایی می‌ماند که انسان آن را تنفس می‌کند؛ اگر این فضا سالم باشد، موجب رشد، حیات و پویایی جامعه خواهد شد و در صورت آلودگی، زمینه ضعف و آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به رسالت سنگین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افزود: متولیان رسانه، امانت‌داران افکار عمومی هستند و سلامت فضای رسانه‌ای به تلاش، دقت و پایبندی آنان به اصول اخلاقی وابسته است.

امام‌جمعه صائین‌قلعه رعایت اصول اخلاقی در فعالیت رسانه‌ای را ضروری دانست و گفت: رسانه‌ها باید از عادت‌های نادرست، از جمله پرداختن به حاشیه‌ها و ایجاد فضای سودجویی و منفعت‌طلبی، پرهیز کنند. اخلاق در رسانه، حتی از عملکرد رسانه نیز اهمیت بیشتری دارد و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

اصلانی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ برادری، مهربانی و حسن‌خلق در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید فضای جامعه را به سمت همدلی، وحدت و آرامش سوق دهند و از ایجاد فضای نزاع، اختلاف و بدبینی میان مردم پرهیز کنند.

نگاه رسانه‌ای باید در راستای تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای اخلاق عمومی باشد

وی خاطرنشان کرد: نگاه رسانه‌ای باید در راستای تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای اخلاق عمومی باشد تا جامعه از برکات اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه بهره‌مند شود

امام‌جمعه صائین‌قلعه، با تأکید بر ضرورت پایبندی رسانه‌ها به اخلاق حرفه‌ای، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها، پرهیز از انتشار مطالب نادرست و غفلت از اهداف و توطئه‌های دشمن است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: اگر نگاه و توجه ما از مسائل اصلی منحرف شود و به موضوعات فرعی سرگرم شویم، دشمن از این غفلت سوءاستفاده خواهد کرد. دشمن همواره بیدار و در حال برنامه‌ریزی است و رسانه‌ها باید با هوشیاری، مانع تحقق اهداف او شوند.

امام‌جمعه صائین‌قلعه، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی را از مهم‌ترین آسیب‌های فضای رسانه‌ای دانست و افزود: برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها بدون توجه به مسئولیت اجتماعی خود، زمینه گسترش شایعات و انتشار اخبار غیرمستند را فراهم می‌کنند؛ در حالی که اطلاع‌رسانی باید بر پایه حقیقت، دقت و مسئولیت‌پذیری باشد.

اصلانی همچنین نسبت به سوءاستفاده از عنوان «شفافیت» هشدار داد و تصریح کرد: نباید به بهانه شفاف‌سازی، آبروی افراد خدشه‌دار شود یا پیش از اثبات موضوع، اتهامی متوجه اشخاص شود. اگر فردی مرتکب خطایی شده باشد، رسیدگی به آن از مسیر قانون انجام می‌شود و تخریب شخصیت افراد، اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به رویکرد رسانه‌های بیگانه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که رسانه‌های معاند هرگز دلسوز ملت ایران نیستند و هدف اصلی آنان ایجاد اختلاف، تفرقه، بدبینی و سست کردن اعتماد عمومی در جامعه است. از این رو، رسانه‌های داخلی باید با انتشار اخبار صحیح، امیدآفرینی و تقویت وحدت ملی، در برابر این جریان‌ها هوشیار و مسئولانه عمل کنند.

اصلانی با اشاره به 18 مرداد سالروز شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: مدافعان حرم پدیده‌ای مهم، کم‌نظیر و شگفت‌انگیز هستند که ابعاد مختلف آن نیازمند تبیین جامع و دقیق است.

امام‌جمعه صائین‌قلعه تصریح کرد: مدافعان حرم با ایثار و فداکاری خود، خدمات بزرگی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند و ملت ایران همواره قدردان رشادت‌ها و جانفشانی‌های این عزیزان خواهد بود.

اصلانی با اشاره به عظمت اقدام مدافعان حرم خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه رزمندگان از مناطق مختلف و حرکت آنان برای دفاع از حرم‌های اهل‌بیت(ع)، نمادی از ایمان، بصیرت و احساس مسئولیت در برابر ارزش‌های اسلامی بود؛ حرکتی که تنها به دفاع از یک مکان مقدس محدود نمی‌شد، بلکه دفاع از امنیت، عزت و آرمان‌های امت اسلامی را نیز در بر می‌گرفت.

وی تأکید کرد: تبیین صحیح فلسفه و ابعاد حرکت مدافعان حرم، نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان دارد و باید بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها و فعالان فرهنگی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام احمد اصلانی، ابا اشاره به نقش گروه‌های مردمی و جهادی، از فعالیت‌های گروه جهادی سیدالشهدا(ع) و همه خادمان عرصه خدمت‌رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد و اظهار داشت: روحیه جهادی و خدمت بی‌منت، از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی کشور است و باید در همه عرصه‌ها تقویت شود.

وی سپس به تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهپیمایی اربعین پرداخت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: اربعین یک حرکت عظیم مردمی با دستاوردهای بزرگ است که پیام مقاومت، وحدت و معنویت را به جهانیان منتقل می‌کند.

امام‌جمعه صائین‌قلعه با بیان اینکه اربعین جلوه‌ای از اقتدار امت اسلامی است، افزود: این اجتماع عظیم، استقلال، هویت و انسجام ملت‌های مسلمان را به نمایش می‌گذارد و امروز به سکویی برای گسترش معنویت، تقویت فرهنگ ولایت و ترویج روحیه آزادگی در جهان تبدیل شده است.

راهپیمایی اربعین، بزرگ‌ترین گردهمایی انسانی جهان و نماد خدمت‌رسانی عاشقانه و داوطلبانه است

اصلانی ادامه داد: راهپیمایی اربعین، بزرگ‌ترین گردهمایی انسانی جهان و نماد خدمت‌رسانی عاشقانه و داوطلبانه است؛ حرکتی که روایتگر همدلی ملت‌ها زیر پرچم سرخ حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایثار، محبت و خدمت به زائران است.

وی با اشاره به آثار تربیتی این سفر معنوی خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک سفر نیست، بلکه دانشگاهی بزرگ برای آموزش انسانیت، عشق، ایثار و همدلی است. در این مسیر، انسان می‌آموزد که محبت اهل‌بیت(ع) در دل‌های مردم زنده است و مهربانی همچون رودخانه‌ای زلال و پایان‌ناپذیر در میان انسان‌ها جریان دارد.

امام‌جمعه صائین‌قلعه در پایان تأکید کرد: ترویج فرهنگ اربعین، زمینه‌ساز تقویت وحدت، همبستگی و روحیه خدمت در جامعه اسلامی است و این سرمایه عظیم فرهنگی باید بیش از پیش به نسل جوان معرفی و تبیین شود.