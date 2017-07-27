مربی قزوینی به اردوی تیم ملی تکواندو بانوان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا از ۲۰ مردادماه به مدت ۳ روز در «تاشکند» ازبکستان برگزار می‌شود.

فاطمه صفرپور بعنوان مربی برای شرکت در جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا، به اردوی آماده سازی تیم‌ ملی بانوان فراخوانده شد.

بانوان تکواندوکار از امروز تمرینات آماده سازی خود را در سالن تربیت بدنی دانشگاه شریف آغاز می کنند.

صفرپور عنوان بهترین مربی جهان در رده سنی نوجوانان را در کارنامه خود دارد.

کاراته کای ملی پوش استان بر سکوی نایب قهرمانی بازیهای جهانی کاراته ایستاد

علی اصغر آسیابری در مسابقات کاراته بازیهای جهانی در وزن منهای ۷۵ کیلو گرم در مرحله مقدماتی، جوجی وارمالوا از فیجی، هرنانیت وریسیمو از برزیل و عمر عبدالرحمان از مصر را برد و به عنوان سرگروه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

آسیابری در نیمه نهایی توماس اسکات نفر اول رنکینگ جهان از امریکا را شکست داد و راهی فینال شد، اما در فینال ۴ بر ۲ برابر استانیسلاو هورونا نایب قهرمان اروپا شکست خورد و به نشان نقره بازیهای جهانی (ورلد گیمز) دست یافت.

آسیابری چندی پیش در رقابت های آسیایی بر سکوی نخست آسیا تیمی ایستاد بود.

سومین رویداد پرش با اسب سوارکاری استان امشب برگزار می شود

این رقابت ها در رده های تشویقی، مبتدی، زیر ۱۸ سال و رده بالای ۱۸ سال برگزار می شود.

مسابقات از ساعت ۱۹ امشب به میزبانی باشگاه البرز برگزار می شود.

بازید برای عموم رایگان است.

احسان لشگری در اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز می‌شود و احسان لشگری بعنوان مربی در این اردو شرکت می کند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد تا ۱۸ مرداد در خانه کشتی ادامه دارد.

تیم ملی کشتی آزاد خود را برای شرکت در رقابت های جهانی فرانسه آماده می کند.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۳۰ مرداد تا ۴ شهریور در پاریس فرانسه برگزار می شود.

رقابت های دوک مو هاپکیدو قهرمانی کشور از امشب در قزوین آغاز می شود

این رقابت ها با شرکت بیش از ۲۰۰ رزمی کار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان از عصر امروز آغاز می شود.

رقابت های قهرمانی کشور تا فردا به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

قزوین سال گذشته هم میزبان این رقابت ها بود.