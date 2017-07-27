مشکلات پروژه بازگشایی مدارس را نباید به آینده گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بندرعباس ضمن گرامی داشت هفته عفاف و حجاب وتسلیت ایام وفات حضرت عبدالعظیم حسن و شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و پیروزی مردم عراق در جبهه تکبیری داعش در موصل گفت:هر ساله پروژه مدارس مهر بعنوان یک اقدام اساسی برای شرع سال تحصیلی در سطح کشور مطرح میباشد و استان هرمزگان در سال گذشته کارنامه قابل قبولی در اجرای پروژه مهر داشته است که جا دارد به همکاران در اداره کل آموزش و پرورش استان و نواحی ۱و ۲ بندرعباس که اقدامات ارزنده ای را در این راستا انجام داده اند تشکر کنم.

وی در ادامه با اشاره بر ضرورت آماده سازی مدارس شهرستان در شروع سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ افزود: کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان با قرار دادن امکانات موجود در اجرای پروژه بازگشایی مدارس مشارکت فعال داشته باشند.

پویافر تصریح کرد: بخشی از کارها را سازمانهای دیگر مانند شهرداری،راهنمایی و رانندگی و سایر سازمانهایی که هر ساله کمک میکردند دنبال کنند، نباید مشکلات پروژه بازگشایی مدارس در مهر را به آینده گذاشت تا با محدودیت مواجع شویم.

فرماندار بندرعباس با تاکید بر لزوم همکاری بخشداری های تابعه شهرستان در راستای پیشبرد اهداف پروژه مهر،اظهار کرد: بخشداران باید با همکاری دهیاران در راستای رفع مشکلات مدارس و حفظ و نگهداری مدارس در منطقه خود تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان در خصوص طرح اوقات فراغت دانش آموزان گفت:تعداد ثبت نام شدگان و استفاده کنندگان از کلاسهای اوقات فراغت کم است و باید افزایش پیدا کند و این فرصت مناسبی برای آنها میباشد زیرا بسیاری از خانواده ها شرایط مالی مناسبی ندارند در بخش خصوصی فرزندانشان را ثبت نام کنند.

وی گفت: آموزش و پرورش ضمن اینکه در اکثر نقاط شهر طرح اوقات فراغت را اجرا میکند سعی کند این کلاسها را بیشتر به حاشیه شهر برده تا افراد کم درآمد که در بافت های فرسوده زندگی میکنند بتوانند استفاده لازم را از این کلاسها ببرند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:پشتیبانی سواد آموزی در دستور کار آموزش و پرورش بوده و هست و تا زمانی که بیسوادی ریشه کن نگردد این مقوله ادامه خواهد داشت.

فرماندار بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد:یکی از مواردی که در زمینه انتقال سواد آموزی حائز اهمیت میباشد تلفیق سواد آموزی با مهارت های زندگی است که در کنار سواد مهارت های زندگی آموخته شود و اطلاعات عمومی و توانمندی های عمومی افزایش یابد.