به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان با ستاد استانی تبریز ۲۰۱۸ ظهر امروز در استانداری آذربایجان شرقی با حضور مدیران استانی و نیز مدیران فدراسیون‌های ورزشی و وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این جلسه عنوان کرد: تبریز ۲۰۱۸ برای تمام ایران یک فرصت بسیار خوب است چراکه توریسم و اقتصاد رابطه بسیار نزدیکی باهم دارند و برای کشور ما که در رکود است می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

وی ادامه داد: در بحث گردشگری اقتصاد بسیار مهم است و ما در تبریز ۲۰۱۸ نباید از اصل رشد اقتصادی غافل شویم.

ساعی همچنین افزود: طبق گزارش روسای فدراسیون‌های ورزشی، برنامه‌های ورزشی خوبی برای تبریز ۲۰۱۸ تدارک دیده شده است اما باید بتوانیم با تلاش بیشتر کیفیت برنامه‌ها را ارتقا دهیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود به اهمیت تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای تبریز ۲۰۱۸ اشاره کرد و اعلام داشت: لازم است از فرصت تبلیغاتی تبریز ۲۰۱۸ استفاده کرده و چه در سطح داخلی و در چه سطح بین‌المللی نهایت تلاشمان را در معرفی تبریز به خرج دهیم.

وی همچنین در ادامه به ضرورت پرداختن بیشتر به ورزش بانوان اشاره کرد و اعلام داشت: ما در آذربایجان شرقی ۳۶ بانوی ملی‌پوش و همچنین ۱۰رشته ورزشی برای بانوان داریم که همه این‌ها بیانگر آن است که باید در برنامه‌های ورزشی تبریز ۲۰۱۸ توجه ویژه‌ای به بانوان داشته باشیم.

همچنین در این جلسه محمد اسماعیل سعیدی، دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از تهران استادیوم تبریز ظرفیت خوبی برای برگزاری مسابقات دارد.

وی ادامه داد: همچنین طرفداران تیم‌های ورزشی تبریز در کشور حرف اول را می‌زنند که این در جایگاه خود یک جاذبه و نکته بسیار مثبت در جهت بیان ورزش‌دوستی مردم آذربایجان به شمار می‌آید.

سعیدی اضافه کرد: وزارت ورزش و جوانان اقدامات خوبی برای تبریز ۲۰۱۸ انجام می‌دهد که باید سایر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نیز با الگوگیری از این وزارت، فعالیت‌های خود را برای تبریز ۲۰۱۸ افزایش دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: تبریز ۲۰۱۸ دیگر تنها به تبریز مربوط نیست بلکه پای آبروی ایران در میان است و به همین جهت باید همکاری‌ها و تعاملات بین دستگاه‌ها افزایش یابند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید طوری برای تبریز ۲۰۱۸ کار کنیم که در مقابل باکو ۲۰۱۹کم نیاوریم.