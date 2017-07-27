کلینیک تخصصی جدید بیمارستان پیامبراعظم بندرعباس راه اندازی می شود

مهدی حسنی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این که اورژانس بزرگ این مجتمع بزرگترین بخش اورژانس در استان هرمزگان است، بیان داشت: در ساختمان این اورژانس تمامی خدمات لازم برای بیماران تجمیع یافته است.

حسنی آزاد عنوان کرد: اورژانس بزرگ این مجتمع شامل واحد تریاژ، اتاق احیاء ، بخش تحت نظر، بخش بستری فوریتها و همچنین بخش های اورژانس جراحی و داخلی به همراه آزمایشگاه و بخش های تصویر برداری رادیولوژی و سی تی اسکن است.

وی در خصوص تریاژ و دسته بندی بیماران در تریاژ اورژانس بزرگ مجتمع آموزشی پزوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) گفت: مهمترین وظیفه پرستاران تریاژ ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده و همچنین ارزیابی سیستماتیک وسریع بیماران برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی است.

حسنی آزاد در ادامه تاکید کرد : پرستار تریاژ ، پرستار آموزش دیده ای است که قادر به سطح بندی مراقبتی بیماران بوده و بر حسب سطح بندی مددجویان را به اتاق احیائ، بخش بستری اورژانس ، بخش تحت نظر فوریتها و یا درمانگاه سرپایی ارجاع می دهد.

وی همچنین ضمن اهمیت سطح بندی بیماران گفت بیماران سطح یک بیمارانی هستند که نیاز به اقدامات اورژانس جهت حفظ حیات دارند که این بیماران بلافاصله به اتاق احیا ارجاع می شوند و بیماران سطح دو به بخش بستری فوریتها و بیماران سطح سه و چهار در بخش تحت نظر اورژانس بستری می شوند.

حسنی آزاد در خصوص بیماران با سطح ۵ گفت: قطعا برای بیماران سطح ۵ که به درمانگاه ارجاع داده می شوند نیز از نظر سطح بندی ارزیابی اولیه انجام می شود و این بیماران که نیاز به اقدام درمانی اورژانس ندارند و تنها باید توسط پزشک ویزیت و معاینه شوند به درمانگاه ارجاع داده می شوند

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) در خصوص درمانگاه عمومی این مجتمع گفت: این درمانگاه به صورت ۲۴ ساعته در سه شیفت کاری فعال است و تمام وقت پزشک در درمانگاه حضور دارد.

حسنی آزاد در خاتمه نوید از راه اندازی درمانگاه تخصصی در ساختمان جدید در حال ساخت که در مرحله بهره برداری است داد و افزود :قطعا راه اندازی کلینیک تخصصی جدید در فضایی مناسب و در خور شان و منزلت مردم خونگرم استان هرمزگان سبب ارتقای کیفی خدمات و افزایش رضایتمندی خواهد شد .