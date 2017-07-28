به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و وتوسعه فوتسال طی روزهای گذشته با حضور در تبریز، از امکانات این شهر بازدید کردند. ایران درخواست میزبانی در مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا را ارائه کرده است.

ترابیان در این خصوص گفت: در این بازدیدها خیلی نگرانی جدی نداشتیم. یکسری ایرادات جزئی هست که پیش از این هم به آن اشاره کرده بودم. باید این ایرادات را برطرف کنیم.

وی افزود: یکی از این ایرادات، اسکوربورد سالن است که چند ثانیه جلو یا عقب می رود. همچنین دروازه های سالن پورشریفی استاندارد نیست و باید عوض شود.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره کفپوش سالن پورشریفی هم تاکید کرد: کفپوش هم باید تغییر کند. مقرر شد تا کنفدراسیون فوتبال آسیا یک کفپوش را به صورت قرضی به ایران بفرست. موارد دیگر مورد تایید است. بنده حتی گزارش نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم دیدم که این گزارش مثبت بود.

ترابیان در پایان گفت: همچنین یک ستادی هم برای برگزاری این مسابقات با حضور نمایندگان هیات فوتبال تبریز و اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شده است و بنده هم مدیر اجرایی این ستاد خواهم بود.