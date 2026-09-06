به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه مانور بازگشایی مدارس لرستان، اظهار داشت: آموزش‌وپرورش لرستان با آمادگی کامل از اول مهر، پذیرای حدود ۳۶۰ هزار دانش‌آموز خواهد بود.

وی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، افزود: ۱۸ هزار معلم برای فعالیت در بیش از چهارهزار و ۹۰۰ مدرسه استان ساماندهی شده‌اند تا فرایند آموزشی از نخستین روز سال تحصیلی بدون وقفه آغاز شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، اظهار کرد: امروز مانور بازگشایی مدارس به‌صورت هم‌زمان در سطح مدارس استان برگزار شد و کارشناسان و بازرسان آموزش‌وپرورش با حضور در مناطق مختلف، وضعیت آمادگی مدارس را از نزدیک بررسی کردند.

سهرابی هدف از اجرای این مانور را شناسایی و رفع آخرین نواقص پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی عنوان کرد و گفت: با حضور میدانی کارشناسان و مدیران، مسائل باقی‌مانده مدارس بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می‌شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی آماده و مناسب آغاز کنند.