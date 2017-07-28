به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در راستای تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت کشور و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری منعقد شده بود، در هفته اخیر ملاقاتی میان میرهادی قره‌سید رومیانی سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با هوشنگ خندان‌دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در وزارتخانه کشور صورت گرفت.

پیرو این دیدار و براساس دستور خندان‌دل به زیرمجموعه خود، قرار شد معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سایر بخش‌های درگیر، روند اجرایی این تفاهم‌نامه را بررسی کنند و گزارشی درباره روند اجرای مفاد تفاهم‌نامه ارائه دهند.

همچنین مقرر شد که معاونت‌های مربوط در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز گزارش مشابهی ارائه دهند تا برمبنای این گزارش‌ها اقداماتی که برای رسیدن به اهداف موردنظر در این تفاهم‌نامه صورت گرفته‌اند ــ نظیر تقویت جایگاه مدیریت شهری و روستایی در توسعه پایدار گردشگری، مدیریت بافت‌های تاریخی و فرهنگی، ترویج و توسعه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، حفظ و احیای بافت‌ها و عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی و رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در شهرها و روستاها ــ بررسی شوند.

۱۱ اسفند ۹۵ تفاهم‌نامه‌ای با موضوع تبادل‌نظر و تشریک مساعی به‌منظور برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر مجموعه اقدامات مشترک، به‌امضای زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور رسید.

در این تفاهم‌نامه بر مواردی نظیر حمایت از تولید و برگزاری نمایشگاه و بازارچه‌های صنایع‌دستی، تسهیل در ایجاد سمن‌ها (تشکل‌های مردم‌نهاد) در روستاها و شهرها، بهره‌برداری از بناهای تاریخی متناسب با نوع اثر تاریخی و نیاز شهروندان و روستاییان، و به‌کارگیری نمادهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در معماری و طراحی و مبلمان شهری و روستایی تأکید شده بود.