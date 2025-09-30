به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، به درخواست معاونت گردشگری و با موافقت معاونت میراث فرهنگی، بازدید از موزهها، پایگاههای میراث فرهنگی و محوطههای فرهنگیتاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهرماه رایگان خواهد بود.
هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار میشود.
این رویداد، فرهنگسازی عمومی مفاهیم گردشگری و گسترش سطح آشنایی جامعه با ظرفیتهای مختلف میراث فرهنگی و گردشگری کشور را مدنظر دارد.
